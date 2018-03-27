TİKA Sevakin Adası'nda 2. etap saha çalışmalarını tamamladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aralık ayındaki Sudan ziyaretinde restore edilmesini istediği Sevakin Adası'nda 2. etap saha çalışmalarını tamamladı.

TİKA teknik uzmanları, Ocak 2018'deki 1. etap çalışmalarında jeoloji, jeofizik, zemin sondajı, harita alımı, mimari, restorasyon ve şehir bölge planlama çalışmalarının tamamlandığını anımsatarak 12 ve 20 Mart arasındaki ikinci etap çalışmalarında da yıkıntı haldeki binaların rölöve ve mimari projelerine esas lazerle tarama ölçüm çalışmalarının bitirildiğini belirtti.

SEVAKİN KÜLTÜR VE TURİZM MERKEZİ HALİNE GETİRİLİYOR

Teknik ekibin çalışmalarından elde edilecek sonuçlar doğrultusunda, adanın tarihi, kültürel geçmişine ait bilgilerle aslına uygun olarak restorasyonunun tamamlanması ve Sudan ile Türkiye'nin ortak projeleriyle Sevakin'in, kültür ve turizm merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

Kızıldeniz ve Hicaz'ın güvenliğinin sağlandığı stratejik bir konuma sahip olan adanın, restorasyon saha etüdü çalışmaları devam ediyor.

Sudan'ın kuzeydoğusunda yer alan Sevakin Adası, geçmişte Nubye bölgesinin en önemli limanıydı. Osmanlı döneminde ise denizden gelebilecek tehlikelere karşı Kızıldeniz ve Hicaz'ın güvenliği Sevakin Adası üzerinden sağlanıyordu.

Afrika'nın dünyaya açılan kapısı konumundaki adada, tarihi Osmanlı limanı ile gümrük binası, Hanefi ve Şafi camileri ve muhafaza binası gibi önemli eserler bulunuyor.

Sudan'ın turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlanması amacıyla 2011'de başlayan çalışmalarla Osmanlı dönemine ait Hanefi ve Şafi camileri ile gümrük binası TİKA tarafından restore edildi.

MUHAFAZA BİNASININ RESTORASYONU İSE DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan ziyaretinde Port Sudan'dan Sevakin Adası'na geçerek TİKA'nın burada restore ettiği Hanefi Camisi'nde namaz kılmıştı.

19. yüzyıla kadar Osmanlı'nın toprağı olan Sevakin Adası'nın tarihi önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevakin Adası'nı bize belli bir süre tahsis etseniz de biz bu adayı aslına uygun olarak yeniden inşa ve ihya etsek. Ömer El-Beşir kardeşim 'tamam' dedi. Burayı inşa ve ihya ne demek biliyor musunuz? Burayı yerle bir edenlere şu cevabı vermiş olacağız. Siz geldiniz buraları yerle bir ettiniz. Sizin buraları yerle bir etmeniz, bizim sakalımızı tıraş etmeye benzer." ifadelerini kullanmıştı.