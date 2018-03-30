İki Avrupa ülkesi birleşmek istiyor

Romanya Parlamentosu, tarihte "Besarabya" olarak anılan bugünkü Moldova topraklarının Romanya ile birleşmesinin 100'üncü yıldönümü için gerçekleştirilen ortak bir anma toplantısında Moldova ile bütünleşme niyet deklarasyonu yayımladı. Romanya halkının Moldova ile birleşme arzusunu dile getiren deklarasyonuun Moldova halkının kararıyla gerçekleşebileceği belirtildi. İktidardaki Sosyal Demokrat Parti
lideri Liviu Dragnea, "Ben Moldova ile bütünleşmek ve tek bir ulus olarak Avrupa
sahnesinde yer almaktan yanayım" dedi. Moldova Parlamentosu Başkanı Adrian Candu da Moldova'nın Romanya'nın desteğine ihtiyacı olduğunu söyledi. Moldova Cumhuriyeti Sosyalist Partisi ise Bükreş Parlamentosu'nun deklarasyonunun kınanmasını istedi. Ancak talep parlamentonun çoğunluğu tarafından kabul edilmedi. NATO
üslerinin arttığı Romanya'da ABD'nin askeri varlığı sürerken, Moldova'nın Dinyester bölgesinde Rus askerlerinin konumlandığı üsler olması birleşme planı hakkındaki şüpheleri artırıyor. Rusya
yanlısı Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ise ülkesinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen, birleşme mitingine sert tepki göstererek "Birleşme hayalleri geçmişte kaldı" demişti.