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İki ülkesi birleşmek istiyor

Giriş Tarihi: 30.3.2018
İki Avrupa ülkesi birleşmek istiyor
Romanya Parlamentosu, tarihte "Besarabya" olarak anılan bugünkü Moldova topraklarının Romanya ile birleşmesinin 100'üncü yıldönümü için gerçekleştirilen ortak bir anma toplantısında Moldova ile bütünleşme niyet deklarasyonu yayımladı. Romanya halkının Moldova ile birleşme arzusunu dile getiren deklarasyonuun Moldova halkının kararıyla gerçekleşebileceği belirtildi. İktidardaki lideri Liviu Dragnea, "Ben Moldova ile bütünleşmek ve tek bir ulus olarak sahnesinde yer almaktan yanayım" dedi. Moldova Parlamentosu Başkanı Adrian Candu da Moldova'nın Romanya'nın desteğine ihtiyacı olduğunu söyledi. Moldova Cumhuriyeti Sosyalist Partisi ise Bükreş Parlamentosu'nun deklarasyonunun kınanmasını istedi. Ancak talep parlamentonun çoğunluğu tarafından kabul edilmedi. üslerinin arttığı Romanya'da ABD'nin askeri varlığı sürerken, Moldova'nın Dinyester bölgesinde Rus askerlerinin konumlandığı üsler olması birleşme planı hakkındaki şüpheleri artırıyor. yanlısı Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ise ülkesinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen, birleşme mitingine sert tepki göstererek "Birleşme hayalleri geçmişte kaldı" demişti.
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İki Avrupa ülkesi birleşmek istiyor
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