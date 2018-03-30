Son dakika: Rusya 'dan ABD'ye misilleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin St. Petersburg'daki konsolosluğunun faaliyetine yönelik izni geri çekeceklerini belirterek, ABD'nin sınır dışı ettiği Rus diplomat sayısı kadar ABD'li diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.

Lavrov, başkent Moskova'da düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin Moskova Büyükelçisi Jon Huntsman'in Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını kaydetti.

ABD'nin Rusya'ya yönelik adımlarına mütekabiliyet gereği Rusya'nın atacağı adımlarla ilgili Huntsman'in bilgilendirildiğini anlatan Lavrov, "ABD'nin St. Petersburg'daki konsolosluğuna yönelik izni geri çekeceğiz ve ABD'nin sınır dışı ettiği Rus diplomat sayısı kadar ABD'li diplomatı sınır dışı edeceğiz." dedi

Lavrov, Rus diplomatları sınır dışı eden diğer ülkelere de aynı şekilde karşılık verileceğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 58 personelin yanı sıra ABD'nin Yekaterinburg Konsolosluğunda çalışan 2 personelin "istenmeyen şahıs" ilan edildiklerine ve 5 Nisan'a kadar Rusya'yı terk etmeleri gerektiğine yönelik kararın ABD Büyükelçisi Huntsman'e iletildiği belirtildi.

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