Son dakika: ABD Başkanı Trump: Suriye'den çok yakında çıkacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Ohio eyaletinde düzenlenen mitingde, Suriye konusunda önemli mesajlar verdi.

Ekonomi ile ilgili konuşmasının bir yerinde sözü ABD'nin Suriye'deki harcamalarına getiren Trump, "Suriye'den çok yakında çıkacağız. Çok yakında. (Bölgedeki) Diğer insanlar artık onunla ilgilensinler. 'Halifelik' diye adlandırdıkları şeyi yüzde 100 bitireceğiz. (DEAŞ'ın elinden) Hepsini geri alacağız." değerlendirmesini yaptı.

ABD ordusunun DEAŞ karşısındaki başarısını öven Trump, bununla birlikte DEAŞ'a karşı mücadelede sona geldikleri yorumunu yaptı.

İşte Trump'ın Suriye'den çekilme açıklaması

ABD DIŞİŞLERİNDEN "BİLGİMİZ YOK" AÇIKLAMASI

Öte yandan Trump'ın Suriye'ye ilişkin açıklamasından kısa bir süre sonra basın brifinginde konuyla ilgili sorulara muhatap olan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Trump'ın açıklamalarına dair bilgilerinin olmadığı" açıklamasını yaptı.

Trump, geçen ay yaptığı bir konuşmada da ABD'nin Suriye'den kısa süre içinde ayrılması gerektiğini dile getirmiş ancak geri çekilme sürecinin detaylarına ilişkin herhangi bir yorum yapmamıştı.

ABD-GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI ASKIYA ALINABİLİR

Konuşmasında, bu hafta içinde imzalanacağı açıklanan yeni ABD-Güney Kore Ticaret Anlaşması'na da değinen Trump, "Bu hafta, Güney Kore ile mükemmel bir anlaşmayı güvenceye aldık." ifadesini kullandı.



Buna karşın söz konusu anlaşmayı askıda tutabileceğini belirten Trump, şunları söyledi:



"Güney Kore ile ticaret anlaşmasını, Kuzey Kore ile uzlaşmaya varana kadar bekletebilirim. Bunu herkes anlıyor mu? Bunu neden yaptığımı biliyorsunuz, değil mi? Çünkü bu anlaşma çok güçlü bir kart ve ben herkesin adil muamele görmesini garantilemek istiyorum. Kuzey Kore ile gayet güzel şekilde ilerliyoruz. Neler olacağını göreceğiz."

İşte Soylu'nun değerlendirmesi:

Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan flaş Suriye açıklaması... "Suriye'den çekiliyoruz"



HASAN BASRİ YALÇIN TRUMP'IN SURİYE AÇIKLAMASINI DEĞERLENDİRDİ

SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Son dakika haberi olan "Suriye'den çekileceğiz" açıklamasını aHaber ekranlarında değerlendirdi. Suriye'deki son durumu harita üzerinde anlattı.

İşte Yalçın'ın değerlendirmesi:

Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın Trump'ın son dakika Suriye açıklamasını değerlendirdi





ARAŞTIRMACI DR. BUĞRA KANAT TRUMP'IN SON DAKİKA SURİYE AÇIKLAMASINI DEĞERLENDİRDİ

SETA Washington D.C Araştırma Direktörü Dr. Kılıç Buğra Kanat ABD Başkanı Donald Trump'ın son dakika haberi olan "Suriye'den çekileceğiz" açıklamasını aHaber ekranlarında değerlendirdi. İşte açıklamaları.

Araştırmacı Dr. Buğra Kanat Trump'ın son dakika Suriye açıklamasını değerlendirdi