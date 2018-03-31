İsrail’den yine katliam 15 şehit bin 400 yaralı

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot'un "Sınıra 100 keskin nişancı yerleştireceğiz ve ateş emri vereceğiz" tehditlerine rağmen dün Gazzeliler, İsrail işgaline karşı protesto amacıyla Büyük Dönüş Yürüyüşü düzenledi. İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Toprak Günü
'nün 42'nci yılında Filistinliler, Gazze-İsrail sınırına doğru yürüdü. Sınırın yakınındaki Filistinlilere İsrail askerleri biber gazı atmaya başladı. Kalabalığın dağılmadığını görünce de gerçek mermilerle ateş açtı. İsrail askerlerinin dünkü saldırılarında Celabiye'de ve Refah bölgesinde 15 Filistinli yaşamını yitirdi. Şehitlerden birinin, İsrail'in tankla hedef aldığı Ömer Vahid Semmur adlı çiftçi olduğu belirtildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, saldırılarda, aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu yaklaşık bin 400 kişinin yaralandığını bildirdi. Ağır yaralıların, doğrudan hedef alınarak, kalbinden ve göğsünden vurulduğu kaydedildi. KALIN: EN SERT BİÇİMDE KINIYORUZ
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Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail askerlerinin sivillere saldırısına ilişkin açıklama yaptı. "Gazze'de barışçıl gösterilere katılan sivil ve savunmasız Filistinlilere yönelik İsrail saldırısını en sert biçimde kınıyoruz" ifadesini kullanan Kalın, can kayıplarını ve yaralanmaları, insanlık onurunun ayaklar altına alınmasını ve uluslararası hukukun ihlal edilmesini kabullenmenin mümkün olmadığını vurguladı. Kalın, şunları kaydetti: "Filistin halkına karşı giderek artan sistematik şiddet, derhal sona ermelidir. Dost ve kardeş Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere, uluslararası toplumu göreve çağırıyoruz." Bu arada BM Güvenlik Konseyi'nin, son gelişmeleri kapalı bir oturumda görüşeceği belirtildi.