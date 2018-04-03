Afganistan'daki hava saldırısı

Saldırıda 50 kişinin de yaralandığını belirten Sadi, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti. Sadi, saldırının medresede hafızlığı bitirenler için yapılan mezuniyet töreni sırasında düzenlendiğini söyledi.

Törene Taliban örgütü liderlerinin de katıldığına işaret eden Sadi, ölenler arasında örgütün önde gelen isimlerinin de bulunduğunu vurguladı. Görgü tanıklarından Hacı Nabi, 500 kişinin katıldığı mezuniyet töreni sırasında düzenlenen saldırıda yaklaşık 50 sivilin öldüğünü öne sürdü.

Kunduz Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Enamuddin Rahmani, daha önce yaptığı açıklamada, saldırının, örgüt liderlerinin medresede toplantı yaptığı sırada gerçekleştiğini ve 25 militanın öldüğünü belirtmişti.