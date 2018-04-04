Firari Fetö'cüler için iade talebi

FETÖ'nün üst düzey yöneticileri ve üyelerinin, ABD, İngiltere, İsrail, Almanya, Belçika, Hollanda, Norveç, Moldova, Arnavutluk, Kamboçya, Tayland, Madagaskar, Güney Afrika, Malta, Burkina Faso, Togo, Nijerya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mozambik, Mısır, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'da bulundukları belirlendi.

FETÖ ELEBAŞI'NIN İADE TALEBİ

Yapılan tespitin ardından Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski Zaman gazetesi genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı, "yargı imamlarından" Ahmet Can ve Ahmet Kara, "İstanbul il imamları" Ahmet Kırmiç, eski "Ege bölge imamı" Bekir Baz, Gülen'in sekretaryası Cevdet Türkyolu, FETÖ istişare üyeleri Mehmet Ali Büyükçelebi, İsmail Büyükçelebi ve Ahmet Kurucan, "asker ve polis okulları sorumlusu" Sait Aksoy, "yurt dışı işler sorumlusu" Ali Ursavaş ve "albay-yarbay imamı" Suat Yiğit, "Güney Amerika imamı" Hamdullah Bayram Öztürk, eski Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Talat Katırcıoğlu'nun iadesi için Amerika adli makamlarına talep yollandı.

FETÖ ELEBAŞININ DOKTORLARI DA...

Yine ABD'de oldukları tespit edilen FETÖ elebaşı Gülen'in doktorları Tuncay Delibaşı ve Kudret Ünal, FETÖ'nün Türkiye Mütevelli Heyeti finansal sorumlusu İsmet Aksoy, TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay, Zaman gazetesi eski Genel Müdürü Recep Uzunallı ve 9 Ocak 2017'de Teksas'taki North American Üniversitesine rektör olarak atanan Şeref Ali Tekalan için ABD adli makamlarına iletilmek üzere iade talepnamesi hazırlandı.

Koza-İpek Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, eski Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanı firari Ali Çelik, FETÖ ile iltisaklı olduğu için kapatılan Gazeteci ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil ve "Irak imamı" Talip Büyük için İngiltere'ye iade talepnamesi hazırlayan mahkeme, FETÖ istişare üyesi Nevzat Ayvacı için de Arnavutluk makamlarına iade talepnamesi oluşturdu.

FETÖ'nün 2 numaralı ismi Abdullah Aymaz, "basın yayın grubu dergiler sorumlusu" Faruk İlk ve "Türkiye imamı" Mehmet Ali Şengül'ün iadesi için Alman makamlarına iade talebinde bulunan mahkeme, FETÖ'nün "istişare heyeti üyesi ve örgüt kadroları irşat imamı" Bahattin Karataş'ı ise Malta'dan istedi.

KPSS SORULARINI DAĞITAN SÖZEN KAMBOÇYA'DA

FETÖ istişare üyesi Harun Tokak için İsrail, KHK ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği Başkanı İsmail Cingöz ile FETÖ'nün "Batı Avrupa imamı" Süleyman Tiftik için Belçika ve 2010 KPSS sorularının sızdırıldığı ve dağıtıldığı belirtilen Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği Genel Sekreteri Mehmet Hanefi Sözen için Kamboçya adli makamlarına iade talepnamesi hazırlayan mahkemenin, "Asya kıta imamı" Muammer Türkyılmaz için de Türkmenistan'a iletilmesi için iade yazısı gönderdiği belirtildi.

FETÖ'NÜN PARA KASALARI

Mahkeme, FETÖ'nün "Afrika kıta imamı" Necdet İçel hakkında Mozambik adli makamlarına iade talepnamesi hazırlarken, örgütün "yargı imam yardımcısı" Osman Karakuş ve FETÖ'nün para kasalarından biri olduğu belirtilen Hüseyin Saruhan için de Kırgızistan adli makamlarına iade talebi düzenledi.

FETÖ'nün "emniyet imamı" olarak bilinen "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil ve bu isimden sonra "emniyet imamı" olan Abdülletif Tapkan için Tayland adli makamlarına iade talebi hazırlayan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, örgütün "molla yapılanması"nda yer alan Reşit Haylamaz ve "TSK imamı ve FETÖ istişare üyesi" Ali Bayram için de Mısır adli makamlarına iletilmek üzere iade talebi hazırladı.

Örgütün "Marmara Bölge İmamı" Sadık Kesmeci için Moldova adli makamlarına talebi düzenleyen mahkeme, FETÖ'nün beyin takımında yer alan eski Polis Akademisi öğretim üyesi Önder Aytaç'ı Nijerya yargı makamlarından istedi.

5 SANIK İÇİN BİRDEN FAZLA ÜLKEYE TALEP

Mahkeme, Kazakistan'da ikamet ettiği belirlenen FETÖ'nün "Balkanlar imamı" Mustafa Özcan için de iade yazısı hazırladı. FETÖ'nün "Alevilerden sorumlu imamı" Süleyman Uysal için Norveç, "Hollanda imamı" Necdet Başaran için de Hollanda ve örgütün "tayin ve istişare heyeti üyesi" Naci Tosun için Güney Afrika Cumhuriyeti adli makamlarına iletilmek üzere iade talepnamesi düzenledi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, birden fazla ülkede görüldüğü belirtilen FETÖ istişare üyesi Halit Esendir'in Almanya ve Özbekistan, "Ankara imamı" Cemil Koca'nın Burkina Faso ve Togo Cumhuriyeti, "MİT imamı" Murat Karabulut'un Amerika ve Güney Afrika Cumhuriyeti, "Sibirya imamı" Sadettin Başer'in Türkmenistan, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri, ve "molla yapılanması"nda bulanan Selman Kuzu hakkında Madagaskar ve Güney Afrika Cumhuriyeti adli makamlarından iadesini istedi.

SANIKLARDAN 7'SİNE "AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET" İSTEMİ

Davanın 7 Şubat'taki celsesinde esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen ile Dilaver Azim, Ali Çelik (1972 doğumlu), Abdülkadir Aksoy, Kazim Avcı ve Alaeddin Kaya'nın "silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "Hükümeti yıkmaya teşebbüs" ve "anayasayı ihlal" suçlarını işlediğinin sabit olduğunu ifade ederek, TCK'nın 44. maddesindeki, "İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır" hükmü uyarınca sanıkların, suçların en ağırı olan TCK'nın 309/1 ve Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddesi uyarınca "ağırlaştırılmış müebbet" hapis ile cezalandırılmalarını istedi.

Savcı Gümüş, aynı sanıkların "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle zincirleme dolandırıcılık" suçundan 3'er yıl 9'ar aydan 17 yıl 6'şar aya, "örgütlü şekilde suç gelirlerini aklamak" suçlarından da 7 yıl 6'şar aydan 24 yıl 6'şar aya kadar mahkumiyetlerini talep etti.

Tutuklu sanıklar hakkında "siyasi ve askeri casusluk", "resmi belgede sahtecilik", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ele geçirmek" suçlarından kamu davası açıldığını anımsatan Gümüş, Türkiye genelinde belirtilen suçları bizzat işleyen örgüt üyeleri ve yöneticileri hakkında iddianamede belirtilen eylemlerle ilgili soruşturma ve yargılamaların sürdüğüne dikkati çekti.