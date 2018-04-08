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Mavi listedeki o terörist etkisiz hale getirildi

Dağı'nda önceki gün ölü ele geçirilen 3 teröristten birinin, arananlar listesinde mavi kategoride yer alan örgütün sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu olduğu belirlendi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018 20:08
Mavi listedeki o terörist etkisiz hale getirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, önceki gün Ağrı Dağı bölgesinde sürdürdüğü hava destekli operasyonda eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen 3 terörist, etkisiz hale getirildi.

Devam eden operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde mavi kategoride yer alan terör örgütü 'nın sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu olduğu tespit edildi.

Ekipler, bölgede yaptığı aramalarda 2 piyade tüfeği, 210 fişek, 10 şarjör, 6 el bombası, bir termal silah dürbünü, bir pil bloğu, 2 el telsizi, 3 batarya, çok miktarda elektrik kablosu, çok miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda ele geçirilen silah ve teçhizatlara el konulduğu, diğer yiyecek ve yaşam malzemelerinin olay yerinde imha edildiği bildirildi.

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Mavi listedeki o terörist etkisiz hale getirildi
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