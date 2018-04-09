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'da nı felç etti

'da hava yolu çalışanlarının başlattığı sebebiyle 800’den fazla uçuş iptal edildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 20:49 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 20:51
Almanya'da grev hava ulaşımını felç etti
'da hava yolu çalışanlarının başlattığı sebebi ile Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketlerinden Lufthansa, 800'den fazla uçuşunu iptal ettiğini duyurdu. İptal edilen uçuşların 58'inin uluslararası uçuşlar olduğunu belirten şirket, Almanya genelinde de pek çok noktaya sefer düzenlenemediğini açıkladı.

Grevi başlatan sendika, hükümetten maaşlarda yüzde 6 oranında artış yapmasını istiyor. Öte yandan hava yolu ulaşımında ciddi aksamalara sebep olan grevden 90 bin yolcunun etkileneceği tahmin ediliyor.
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Almanya'da grev hava ulaşımını felç etti
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