Bosna Hersek'ten Doğu Guta çağrısı

Bosna Hersek İslam Birliği, Esed rejiminin Doğu Guta 'daki son saldırısını kınayarak uluslararası topluma sessiz kalmaması çağrısında bulundu. Bosna Hersek İslam Birliği, Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolü altında bulunan Duma ilçesine düzenlediği kimyasal silah saldırısını kınadı.

Ülkede ve yurt dışındaki Müslüman Boşnakların dini anlamda en üst kurumu konumundaki Bosna Hersek İslam Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Duma ilçesinde sivillere yönelik kimyasal saldırının en sert biçimde kınandığı belirtilerek uluslararası topluma sessiz kalmaması çağrısında bulunuldu.

"ULUSLARARASI TOPLUM SURİYE HALKINA YAPILAN İŞKENCELERE SESSİZ KALMAMALI"

Suriye'de yaşananlarda etkisi olan herkese "halkın iyiliğini ön planda tutma" çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Öldürülen çocukların korkunç fotoğrafları, hiçbir amacın ya da ideolojinin gerekçesi olamaz. Onlar da hafızalarımıza kazıdığımız diğerleri gibi, insanlığın bilincinde kalıcı bir leke olarak duracaktır. Uluslararası topluma, Suriye halkına yapılan işkenceleri sessizce izlememeleri çağrısında bulunuyoruz."