ABD Suriye’de güç gösterisi için bahane arıyor

Suriye
'ki kimyasal saldırının ardından SABAH'a konuşan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov askeri operasyondan önce sağduyulu bir şekilde iddiaların araştırılması gerektiğini ifade etti. "Şu anda uluslararası konjonktür her zaman olduğundan daha tehlikeli" diyen Büyükelçi Yerhov
, yapılacak hataların bedelinin de ağır olacağı konusunda uyardı. Büyükelçisi Yerhov, "Rusya ve Suriye'yi suçlamaya devam ederlerse buradan tek bir sonuç çıkar: Güç gösterisi için bahane arıyorlar. Afganistan'daki gibi uzun süre Suriye'de kalmaya çalışacaklar" dedi.