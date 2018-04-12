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Son dakika: : "'da sinir gazı ve klorin kullanıldı"

yönetiminin, 'den temin ettiği kan ve idrar örnekleri üzerinden 'da kullanıldığından emin olduğu ve saldırının arkasında Suriye rejiminin bulunduğu kanaatine vardığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 22:18 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 22:21
Son dakika: ABD: Doğu Guta'da sinir gazı ve klorin kullanıldı

Amerikan MSNBC kanalında yer alan habere göre adının açıklanmasını istemeyen üst düzey iki yetkili, konusunda açıklamalar yaptı.

Haberde yönetiminin, bölgesindeki nın kurbanlarından elde ettiği kan ve idrar örnekleri üzerinden söz konusu kimyasal saldırıda sinir gazı ve klorin kullanıldığı konusunda kesin bir yargıya ulaştıkları bildirildi. Aynı yetkililer, sinir gazı ile klorinin, daha önce saldırıları yapan Suriye rejiminin kullandığı kimyasallarla uyuştuğunu kaydetti.

Ayrıca yetkililer, ABD'nin elindeki veriler ile bölgeden ve diğer ülkelerden elde ettiği istihbarat bilgileri ışığında Duma'daki kimyasal saldırıdan Beşşar rejiminin sorumlu olduğu kanaatine vardığını ifade etti.

ABD Başkanı da daha önceki açıklamalarında kimyasal silah saldırısından Esed rejiminin sorumlu olduğu kanaatine sahip olduğunu dile getirmiş, da dahil sorumlu olan herkesin bir bedel ödeyeceğini belirtmişti.

Dün de Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Doğu Guta'daki saldırıların ardında Esed rejimi ile ona destek veren Rusya'nın olduğunu düşündüklerini dile getirmişti.

Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlenen kimyasal silah saldırısında 78 kişinin öldüğü bildirilmişti.

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Son dakika: ABD: "Doğu Guta'da sinir gazı ve klorin kullanıldı"
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