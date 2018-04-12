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'in minareleri fırtınada hasar gördü

'da 'in, minarelerinden bazılarının dün gece çıkan fırtınada hasar gördüğü bildirildi. tarihi yapının kapılarını süsleyen cephe minarelerden bazıları şiddetli rüzgarda kaidelerinde koparak aşağı düştü

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 17:15 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 17:16
Tac Mahal'in minareleri fırtınada hasar gördü
'da 'in minarelerinden bazılarının dün gece çıkan fırtınada hasar gördüğü bildirildi.

BBC'nin yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletine bağlı Agra şehrindeki tarihi yapının kraliyet ve güney kapılarını süsleyen cephe minarelerden bazıları şiddetli rüzgarda kaidelerinden koparak aşağı düştü.

Rüzgar hızının saatte 130 kilometreyi bulduğu fırtınanın etkisiyle yapıdan koparak yere düşen 3 metrelik mermer sütunun kimseye zarar vermediği kaydedildi.

Ana yapıyı çevreleyen 4 büyük minarenin ise zarar görmediği belirtildi.

17. yüzyılda inşa edilen anıt mezar dünyanın 7 harikasından biri kabul ediliyor. Tarihi yapı günde ortalama 12 bin ziyaretçi ağırlıyor.

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Tac Mahal'in minareleri fırtınada hasar gördü
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