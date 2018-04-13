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'dan kritik açıklaması

'nın Nebenzia, ''Egemen bir devlete karşı tehlikeli askeri hazırlıklar yapıldığını gözlemlemeye devam ediyoruz ve bu ülkelerin liderlerine durumu derhal gözden geçirmeleri çağrısı yapıyoruz." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 20:29
Rusya'dan kritik Suriye açıklaması

'nın Birleşmiş Milletler () Vassily Nebenzia, 'ye olası ye ilişkin, ''Uluslararası hukuku ihlal edecek şekilde egemen bir devlete karşı tehlikeli askeri hazırlıklar yapıldığını gözlemlemeye devam ediyoruz ve bu ülkelerin liderlerine durumu derhal gözden geçirmeleri çağrısı yapıyoruz.'' dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın talebi üzerine ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesini ve Suriye'deki son gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

Nebenzia, 'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısının ''uydurma'' olduğunu savunarak, ABD, ve 'nin Suriye'de sadece rejimi devirmekle ilgilendiğini söyledi.

Nebenzia, ''Uluslararası hukuku ihlal edecek şekilde egemen bir devlete karşı tehlikeli askeri hazırlıklar yapıldığını gözlemlemeye devam ediyoruz ve bu ülkelerin liderlerine durumu derhal gözden geçirmeleri çağrısı yapıyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.

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Rusya'dan kritik Suriye açıklaması
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