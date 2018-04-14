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Mona Lisa’nın ifadesi bakanın haline bağlı

Bilim insanlarına göre; Da Vinci’nin ünlü tablosuna neşeli ruh haliyle bakanlar Mona Lisa’yı gülümserken, morali bozuk olanlar ise ifadesi üzgün halde görüyor

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018
Mona Lisa’nın ifadesi bakanın haline bağlı

Dünyanın en ünlü sanat eserlerinin başında gelen ve uzun yıllardır sanat tarihçilerinin birçok araştırmasına konu olan Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosunun yüz ifadesi ABD'li bilim insanlarının bir çalışmasına daha konu oldu. 'nde yapılan araştırmalara göre; ruh hali neşeli olan kişiler Mona Lisa'nın yüzünde gülümseme ifadesi göründüğünü algılarken, morali bozuk olan kişiler de Mona Lisa'nın üzüldüğüne dair bir izlenim ediniyor. Daha önce Hollandalı bilim insanları da Mona Lisa'nın ifadesinin yüzde 83 oranında mutlu, yüzde 9 oranında tiksinmiş, yüzde 6 oranında korkmuş, yüzde iki oranında da sinirli olarak algılandığını belirtmişti. 16. yüzyılda 'nın Floransa şehrinde yapılan Mona Lisa tablosu 'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergileniyor.

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Mona Lisa’nın ifadesi bakanın haline bağlı
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