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Savaş sahneleri 55 gecede çekildi

dizisinin 2019’da gösterilecek son sezonu için tarihin en uzun savaş sahnesi çekildi. İrlanda’da süren çekimler 55 gece sürdü. Savaş sahneleri için tarihin en büyük film seti kuruldu

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018
Savaş sahneleri 55 gecede çekildi
Sunduğu aksiyon dolu görsel şölenle televizyon dizi sektörüne yeni bir soluk getiren "Game of Thrones" (), bir ilke imza atarak televizyon tarihinin en uzun süren savaş sahnesini çekti. Büyük bir gizlilik içinde İrlanda'da süren çekimlerin tam 55 gece sürdüğü belirtilirken, Britanya'daki magazin siteleri milyonlarca seyirci kitlesine sahip olan dizinin son sezonu için gerçekleştirilen çekimlerin, televizyon dünyasının en ihtişamlı savaş sahnesi olacağını duyurdu. 'nın Toome bölgesinde "gece" gerçekleştirilen çekimler için şimdiye kadarki en büyük savaş sahnesi setinin kurulduğu belirtiliyor. Dizinin yapımcılarının bununla da yetinmeyerek televizyon dizi tarihinin en pahalı savaş sahnesini çektikleri ifade ediliyor. Dizinin 6 bölümden oluşan final sezonunun 2019'da gösterime gireceği bildiriliyor.
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Savaş sahneleri 55 gecede çekildi
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