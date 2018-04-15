Son dakika haberi: ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi bombaladı! Suriye'de son durum nedir?

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Doğu Guta'da sivillere yönelik kimyasal silah kullanan Beşar Esad rejimi güçlerini hedef aldığı saldırıda Suriye'nin başkent Şam ile Hama, Humus, Dera ve Süveyda illerindeki askeri noktalar bombalandı. Suriye'ye düzenlenen operasyonun dakika dakika ayrıntıları...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MACRON İLE SURİYE'Yİ GÖRÜŞTÜ

21.10 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un harekatla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin kimyasal silah kullanımını öteden beri şiddetle kınadığına işaret etti.

Kimyasal saldırıların cevapsız kalmamasının önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam rejiminin gerek kimyasal gerek konvansiyonel silahlarla gerçekleştirdiği saldırıların son bulması ve Suriye halkının barış ve huzura kavuşması için siyasi çözümün şart olduğunu vurguladı.

BMGK'DE RUSYA'NIN TASARISI REDDEDİLDİ



20.50 Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK), Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yönelik hava saldırısı düzenleyen ABD, İngiltere ve Fransa'nın kınamasını talep ettiği karar tasarısı, 9 ülkenin desteğini alamadığı için reddedildi.

BMGK'yi acil toplantıya çağıran Rusya, ''ABD ve müttefiklerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği'' gerekçesiyle ABD, İngiltere ve Fransa'nın kınanmasını istediği karar tasarısını konseyde oylamaya sundu. Rusya'nın bu tasarısı, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nde gerekli olan 9 ülkenin desteğini alamadığı için kabul edilmedi.

Rusya, tasarıda ayrıca Suriye'ye karşı saldırgan tavra derhal son verilmesi ve gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılmasını talep ediyordu.

RUSYA BMGK'YA KARAR TASARISINI SUNDU

17:55 Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK), Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yönelik hava saldırısı düzenleyen ABD, İngiltere ve Fransa'nın kınaması talebinde bulundu.

BMGK'yi acil toplantıya çağıran Rusya, ''ABD ve müttefiklerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği'' gerekçesiyle konseye ABD ve müttefiklerinin kınanmasını isteyen karar tasarısı sundu.

Rusya, tasarıda ayrıca Suriye'ye karşı saldırgan tavra derhal son verilmesi ve gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.

LAVROV: SURİYE SALDIRISI YASADIŞI VE KABUL EDİLEMEZ

17:09 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği saldırıyı 'yasadışı' ve 'kabul edilemez' olarak niteledi.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA: TÜM HEDEFLER BAŞARIYLA VURULDU

16:16 ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD'nin İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'ye düzenlediği hava saldırısı hakkında, "Tüm hedefler başarı ile vuruldu" dedi.



ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD'nin İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'ye gerçekleştirdiği hava saldırısı hakkında, "Tüm hedefler başarı ile vuruldu" dedi. Bakanlık sözcüleri düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin, Esad rejiminin kimyasal silah kullandıklarından emin olduğunu ve ellerinde ciddi kanıtlar olduğunu söyledi. Basına verilen açıklamada, "Dün gece Esad'a açık bir mesaj verdik, umarım bunu anlamıştır" diyen sözcüler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin iki ülkesi olan İngiltere ve Fransa'nın yanlarında olduğunu hatırlattı. Bakanlık sözcüleri dün gece 3 farklı hedefteki 105 noktanın İngiltere ve Fransa ile koordineli olarak, başarı ile vurulduğunu onayladı. ABD'nin, hiç kimsenin uluslararası yasaları çiğnemesine göz yummayacağını söyleyen Pentagon sözcüleri, saldırıdan önce Rusya ile bir iletişimleri olmadığını da belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SURİYE OPERASYONUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

16:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye operasyonuna ilişkin şu ifadeleri kullandı: Son günlerde rejimin kimyasal saldırısının ardından ABD ve Rusya'nın başını çektiği restleşmeye şahit olduk. Bu sabah rejim hedeflerine operasyon yapıldı. Onun için bu gece de uykusuz geçti. Rejimin daha önce de çeşitli defalar yaptığı bu tür saldırıların cevapsız bırakılması düşünülemezdi. Bu bakımdan operasyonu doğru buluyoruz. Kimse bu kimyasal saldırının faili bedelini ödemesi lazım. Ancak kimyasal saldırıya düzenlenen bu hassasiyetin konvansiyonel silahlarla katledilen yüz binlerce masum sivil için de gösterilmesini istiyoruz. Erdoğan, açıklamasında Macron ile görüşeceğini de açıkladı.

DONALD TRUMP'TAN TWEET DAHA İYİ BİR SONUÇ ALAMAZDIK'

Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı "Geçen gece mükemmel bir saldırı gerçekleştirdik. Fransa ve İngiltere'ye bilgelikleri ve üstün ordularının gücü nedeniyle teşekkür ediyorum. Daha iyi bir sonuç alamazdık. Görev tamamlandı" diye yazdı

Donald Trump'tan tweet "Daha iyi bir sonuç alamazdık"

ESAD, "BATI KONTROLÜNÜ KAYBETTİKTEN SONRA SALDIRDI" AÇIKLAMASINDA BULUNDU

14:57 ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye gerçekleştirdiği operasyon sonrası İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Suriye Devlet Başkanı Esad arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. İran'ın Suriye'deki Esad rejimine desteğini bildirmek için telefon görüşmesini gerçekleştirdiğini belirten Ruhani, " Esad'ı yaradım, yanınızdayız mesajı verdim" dedi.



Esad da, Ruhani'ye, "Batı kontrolü kaybettiği için saldırdı" açıklamasını yaptı.

BM GÜVENLİK KONSEYİ SAAT 18'DE TOPLANMA KARARI ALDI

14:52 BM Güvenlik Konseyi, Suriye'deki operasyonun ardından Rusya'nın çağrısı üzerine bu akşam 18.00'de toplanıyor.

BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın çağrısıyla Suriye'deki operasyon üzerine bu akşam 18.00'de toplanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'ye yapılan operasyonla ilgili ilk açıklamasında BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağıracaklarını belirterek, "ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye saldırısının insanlık felaketini arttıracağını, insani ilişkileri yıkacağını" söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İNGİLTERE BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

13:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa Mayile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'ye düzenlenen operasyonun ele alındığı öğrenildi.

İRAN, GEREKLİ OLMASI HALİNDE SURİYE'YE SAĞLIK YARDIMLARININ GÖNDERİLEBİLECEĞİNİ BELİRTTİ



13:07 iran Sağlık Bakanı Seyyit Hasan Haşimi, Suriye Sağlık Bakanına gönderdiği bir mesajda ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye'ye gerçekleştiren füze saldırısını kınayarak, İran Sağlık Bakanlığının gerekli olması halinde Suriye'ye sağlık yardımları gönderebileceğini vurguladı.



STRATEJİK RUS UÇAĞI İRAN TOPRAKLARINDA DEĞİL



İran Silahlı Güçler Komutanlığındaki bir yetkili, stratejik Rus uçaklarının İran topraklarında bulunmadığını belirterek "Terörizme karşı İran ve Rusya arasındaki ortak işbirliği gitgide derinleşiyor. Ama Rusya uçaklarının İran topraklarında bulunmasını yalanlıyorum" ifadelerini kullandı.

ÇİN'DEN EGEMENLİK VE BAĞIMSIZLIĞA SAYGI ÇAĞRISI

12.55 ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik hava operasyonuna Pekin'den ilk tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, tüm ülkelerin egemenlik ve bağımsızlığına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.



Bakanlık Sözcüsü Hua Chunying, başkent Pekin'de yaptığı açıklamada Suriye'ye gerçekleştirilen hava saldırısıyla ilgili olarak, Çin'in uluslararası ilişkilerde güç kullanımına kararlılıkla karşı çıktığını, tüm ülkelerin egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini savunduğunu söyledi.



BMGK kararı olmadan atılan herhangi bir tek taraflı askeri adımın, BM Tüzüğü'ndeki ilkelerin ve uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini söyleyen Sözcü, bunun ayrıca Suriye meselesinin çözümünü daha da karmaşıklaştıracağını dile getirdi. Sözcü, "Çin, ilgili tarafları uluslararası hukuk çerçevesine dönmeye ve sorunları diyalog ve istişareyle çözmeye çağırıyor" dedi.



Çinli Sözcü, Suriye'de kimyasal saldırı gerçekleştirildiği iddialarıyla ilgili olarak da ülkesinin bu konuda kapsamlı, adil ve tarafsız bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti. Sözcü, bunun öncesinde tarafların erken bir hükme varmaması gerekliliğinin altını çizdi.



Çin'in Suriye meselesinde siyasi çözümü tek gerçekçi çıkış yolu olarak gördüğünü belirten Sözcü, tüm tarafların BM'nin arabuluculuk rolünü desteklemesi gerektiğini ifade etti.





12.50 Bu sabah ofisine girerken videosu paylaşılan Beşar Esad, ilk açıklamasını yaptı: Batı kontrolünü kaybettiği için saldırdı.

NATO, OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

12:22 NATO, Brüksel'deki karargahta öğleden sonra Suriye'yi görüşmek için olağanüstü toplanacak. ABD, İngiltere ve Fransa'nın Doğu Guta'da sivillere yönelik kimyasal silahkullanan Beşar Esad rejimi güçlerini hedef aldığı saldırıda Suriye'nin başkent Şam ile Hama, Humus, Dera ve Süveyda illerindeki askeri noktalar bombalandı. Suriye'ye düzenlenen operasyonun dakika dakika ayrıntıları...

RUSYA,"SURİYE OPERASYONUNDA 103 FÜZE KULLANILDI, 71'İNİ İMHA ETTİK"

12:00 Rusya Savunma Bakanlığı ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yaptığı saldırı sırasında atılan 103 füzeden 71'nin imha edildiğini açıkladı.



Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, "Suriye hava savunma sistemleri, fırlatılan 103 füzeden 71'ini vurdu" ifadelerini kullandı. Rudskoy Moskova'da yaptığı açıklamada, Suriye'ye karşı gerçekleştirilen füze saldırısının, Suriye ordusunun topraklarını teröristlerden korumaya yönelik başarılarına bir tepki olduğunu dile getirdi. Rudskoy "Bu saldırı, iddia edilen bir kimyasal saldırıya değil, Suriye'nin silahlı kuvvetlerinin topraklarını uluslararası terörizmden kurtarmak için verdiği mücadeleye karşı olduğuna inanıyoruz. Dikkatinizi, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından Suriye'de hiçbir kimyasal silah üretim tesisi bulunmadığının tespit edilmesi gerçeğine özellikle dikkat çekmek istiyorum. Suriye hava savunma sistemleri, fırlatılan 103 füzeden 71'ini vurdu" şeklinde konuştu.

PUTİN BMGK'YI 'ACİL' TOPLANTIYA ÇAĞIRIDI

10:55 Putin ABD, İngiltere ve Fransa öncülüğünde başlatılan Suriye operasyonları için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni 'acil' koduyla toplantıya çağırdığını bildirdi

HAMANEY'DEN "BU BİR CİNAYETTİR" AÇIKLAMASI

10:32 İran dini lideri Ayetullah Hamaney, ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin, "Suriye'ye gerçekleştiren saldırı bir cinayettir. ABD Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve İngiltere Başbakanı cinayetkar'' ifadelerini kullandı.

İran dini lideri Ayetullah Hamaney ülkenin yetkilileri ve İslami ülkelerin elçileri ile görüşmesinde, ''Suriye'ye gerçekleştiren saldırı bir cinayettir. ABD Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve İngiltere Başbakanı cinayetkar. Açıkça söylüyorum ABD Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve İngiltere Başbakanı bir cinayete imza attı'' dedi.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ MAHİR ÜNAL: "BİZE DE BİLGİ VERİLDİ"

10:09 Mahir Ünal, Suriye'ye yapılan saldırı hakkında açıklamasında "Saldırı kimyasal kullanımına ciddi uyarıdır. Zamanı dışında son bir haftadır böyle bir tepkinin gösterileceği hem İngiltere'nin hem Fransa'nın hem ABD'nin açıklamalarında görülüyordu. Bize de bilgi verildi. Bizim eksenimiz Türkiye'dir. Türkiye'nin çıkarlarıdır. Türkiye'nin Suriye ile dış politikası Suriye'nin toprak bütünlüğü ve sınır güvenliğimizdir." dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALINDAN AÇIKLAMA

10:03 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın : Kimyasal silahların kullanılması uluslararası hukukun ihlâli ve bir insanlık suçudur. 7 Nisan günü Duma'da kimyasal saldırı gerçekleştirdiği anlaşılan Suriye rejiminin cevapsız bırakılması düşünülemezdi. Bu menfur saldırının sorumluları hesap vermelidir. Uluslararası toplumu, gelecekte yaşanabilecek kimyasal saldırıların engellenmesi konusunda birlik olmaya çağırıyoruz. Öte yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla ifade ettikleri gibi kimyasal silahların oluşturduğu tehdit, Suriye'de yüz binlerce insanın konvansiyonel silahlarla öldürüldüğü gerçeğini değiştirmemektedir. Dolayısıyla yalnızca kimyasal silahların imhasına yönelik çabalar, bölgedeki istikrarsızlığı sonlandırmakta yetersiz kalacaktır. Amaç, Suriye'deki savaşı sonlandırmak olmalıdır. Konvansiyonel ve kimyasal silahlarla yapılan tüm katliamların engellenmesi, Suriye'de siyasi çözümün bir an önce sağlanmasına bağlıdır. Bu çerçevede ulusararası toplumu, kimyasal ve konvansiyonel tüm silahlarla gerçekleşen ölümleri sona erdirecek kapsamlı bir siyasi stratejiyi hayata geçirmeye davet ediyoruz.

KANADA'DAN OPERASYONA DESTEK

09:11 Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimini hedef alarak başlattığı saldırıları desteklediklerini açıkladı.

Trudeau, Suriye'ye karşı başlatılan hava saldırıları üzerine yaptığı açıklamada, "Kanada, geçtiğimiz hafta Doğu Guta'da düzenlenen saldırıda kimyasal silah kullanımını en güçlü şartlarda kınamıştı. Kanada, ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Esad rejiminin kendi halkına karşı kimyasal silah saldırıları başlatma imkanlarını bozmak için harekete geçme kararını destekliyor.'' dedi.



Kanada Başbakanı Trudeau açıklamasını, "Suriye'de kimyasal silah kullanımını daha fazla araştırmak için uluslararası ortaklarla çalışmaya devam edeceğiz. Sorumlu olanlar adalete teslim edilmelidir." şeklinde tamamladı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SURİYE AÇIKLAMASI

09:08 Dışişleri Bakanlığı, Duma'daki kimyasal saldırının ardından Suriye rejimine karşı ABD, İngiltere ve Fransa'nın düzenlediği operasyonu "yerinde bir tepki" şeklinde nitelendirerek, "Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamasını yaptı.

"Türkiye, bu tür suçların cezasız kalmamasının ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesinin benzer hadiselerin tekrarının önlenmesi açısından kritik önemi haiz olduğuna inanmaktadır.

Bu tecrübe ışığında, başta BM Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere tüm uluslararası toplumun kimyasal silah kullanımının cezasız bırakılmamasını sağlayacak ortak adımlar üzerinde uzlaşmaya varması elzemdir."

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik dün geceki saldırısı kapsamında başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu bildirilmişti.

BM'DEN İTİDAL ÇAĞRISI

08.20 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD İngiltere ve Fransa'nın, Suriye'ye yönelik düzenlediği saldırı üzerine uluslararası hukuka uygun hareket edilmesi, itidal gösterilmesi ve gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, ABD İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik hava saldırılarını yakından takip ettiğini ve 'uluslararası barış ve güvenlik söz konusu olduğunda BM Sözleşmesi ve uluslararası hukuk ile tutarlı bir şekilde hareket etme zorunluluğu olduğunu' belirtti.

BM Sözleşmesinin bu konuda çok net olduğuna dikkati çeken Guterres, ''BM Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında en önemli sorumluluğa sahip. Güvenlik Konseyi üyelerini birlik olup bu sorumluğu yerine getirmeye davet ediyorum. Tüm üye devletlere böyle tehlikeli bir durumda itidal göstermesi, gerginliği tırmandıracak ve Suriye halkının ıstırabını daha da kötüleştirecek herhangi bir eylemden kaçınma çağrısı yapıyorum'' değerlendirmesinde bulundu

ABD Suriye'yi vurdu

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: SALDIRIDA 100'DEN FAZLA FÜZE FIRLATILDI

08.10 Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıda havadan karaya ve kruz olmak üzere 100'den fazla füze fırlatıldığını, füzelerin çoğunun imha edildiği bildirdi. Açıklamada, saldırıyı Kızıl Deniz'deki iki ABD savaş gemisinin, Akdeniz'deki taktik uçaklarının ve Tanf bölgesindeki B-1B bombardıman uçaklarının gerçekleştirdiği kaydedildi. Bakanlık, Suriye'nin saldırıyı Sovyetler Birliği yapımı hava savunma sistemleriyle geri püskürttüğünü bildirdi.

Açıklamada ayrıca, saldırının geri püskürtülmesinde Rusya'nın hava savunma sistemlerinin dahlinin olmadığı belirtildi.

ŞAM'DA RUS BAYRAKLARI İLE GÖSTERİ

08.00 ABD öncülüğündeki saldırıyı protesto eden Şam sakinleri, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a ve Suriye ordusuna destek vermek için sokaklara döküldü. Şam merkezine Suriye bayraklarıyla çıkan Suriyeliler, ABD karşıtı sloganlar attı. Sputnik'e konuşan bir aktivist, "Saldırılardan korkmadığımızı göstermek için buradayız. Ülkemiz saldırılara karşı koyma gücüne sahip. Halk ise orduya be Başkan'a destek çıkıyor" ifadelerini kullandı.

İRAN: BÖLGESEL SONUÇLARI OLACAK

07.50 İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD öncülüğündeki saldırı kınanarak, saldırının bölgesel sonuçları olacağı konusunda uyarıldı.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TEPKİ: 'BARIŞ İÇİN ŞANS OLDUĞU BİR ZAMANDA SALDIRI GER��EKLEŞTİ'

07:48 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye'nin barış için şansı olduğu bir zamanda saldırıya uğradığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esad rejimine yönelik saldırısına tepki gösterdi. Zaharova, geçen hafta Suriye'de yaşanan şüpheli kimyasal madde saldırına karşılık Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik gerçekleştirilen hava saldırısından saatler sonra sosyal medyada yaptığı açıklamada, Suriye'nin barış için şansı olduğu bir zamanda saldırıya uğradığını söyledi. Zaharova, "İlk olarak Arap Baharı, Suriye halkını test etti. Sonra Suriye ve Irak'taki DEAŞ, şimdi de akıllı Amerikan füzeleri. Bağımsız bir ülkenin yıllardır terörist saldırganlığı altındaki başkentine saldırıldı" ifadelerini kullandı. Zaharova, "Barış için şansı olduğu bir zamanda Suriye'nin başkentine saldırmak için anormal olmalısınız" dedi.

SALDIRIDA EN AZ 6 SİVİL YARALANDI

07.32 Sputnik'e konuşan bir yerel kaynağın aktardığı bilgiye göre, ABD öncülüğündeki Suriye saldırılarında en az 6 sivil yaralandı.

Konuya ilişkin henüz Suriyeli yetkililerden açıklama yapılmadı.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: RUS HAVA SAVUNMA BÖLGELERİNE ABD FÜZELERİ GİRMEDİ

07.20 Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve müttefikleri tarafından ateşlenen hiçbir füzenin, Tartus ve Hmeymim'in de dahil olduğu Rusya hava savunmasının sorumlu olduğu alana girmediği bildirildi.

NATO'DAN SALDIRIYA DESTEK AÇIKLAMASI

07.13 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD öncülüğündeki saldırıya ilişkin açıklamasında, "ABD, İngiltere ve Fransa tarafından atılan adımları destekliyorum. Bu adım, rejimin Suriye halkına yönelik kimyasal silahlarla saldırma kabiliyetini azaltacaktır" dedi.

ŞAM'DAKİ BAŞKANLIK SARAYI VE HÜKÜMET BİNALARI VURULMADI

06.24 Şam'daki Sputnik muhabiri, ABD öncülüğündeki saldırılarda Suriye Devlet Başkanlık Sarayı'nın ve başkentteki hükümet binalarının vurulmadığını bildirdi.

RUSYA DIŞİŞLERİ: SALDIRILAR, SURİYE'NİN BARIŞÇIL BİR GELECEK ŞANSI ELDE ETTİĞİNDE GELDİ

06.05 Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şam barışçıl bir gelecek şansı elde ettiği anda saldırıya uğradı" ifadeleri kullanıldı.

Konuya ilişkin açıklamayı yapan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, şu ifadeleri kullandı: "Suriye halkı önce Arap Baharı'na, sonra IŞİD'e, şimdi de 'akıllı' Amerikan füzelerine maruz bırakıldı. Yıllardır terör tehdidi altında ayakta kalmaya çalışan egemen bir devletin başkentine saldırı düzenlendi."

Beyaz Saray'ın saldırı kararını almasında internet ve ana akım medya üzerinden yayınlanan fotoğraf ve videoların etkili olduğunu vurgulayan Zaharova, ABD'nin biyolojik silah labaratuarları iddiasını Irak işgaline gerekçe olarak göstermesini ima ederek "15 yıl önce Beyaz Saray bir şişe ve Dışişleri Bakanı'nı kullanmıştı. Şimdi ise Washington, şişe yerine medyayı kullandı" dedi.

Irak işgali öncesinde eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, 5 Şubat 2003'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmuş ve Irak'ta hareketli biyolojik silah laboratuarları olduğunu ileri sürmüştü. Powell, iddiasını daha etkileyici kılmak için BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma esnasında elinde bir şişe dolusu şarbon tutmuş, bunu dinleyicilere göstermişti. Ancak daha sonra bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı.

RUSYA'NIN ABD BÜYÜKELÇİSİ: SURİYE'YE SALDIRI SONUÇSUZ KALMAYACAK

05.37 Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD öncülüğünde Suriye'ye yönelik gerçekleştirilen saldırıların 'sonuçsuz kalmayacağını' bildirdi. Antonov, "En kötü endişelerimiz gerçekleşti. Uyarılarımız dikkate alınmadı. Önceden tasarlanan senaryo uygulanıyor. Bu gibi eylemlerin sonuçsuz kalmayacağı konusunda uyardık. Bu sonuçların tüm sorumluluğu Washington, Londra ve Paris'e aittir. Rusya Devlet Başkanının tahkir edilmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

PENTAGON: SALDIRI BİR DEFALIK

05.15 ABD Savunma Bakanı Mattis, Suriye'ye yönelik saldırının 'bir defalık' olduğunu söyledi. Mattis, "Bu yıl geçen yılki saldırıya nazaran iki kat daha fazla silah kullandık. Hedefler daha titiz seçildi. Ağır bir saldırı olduğunu söyleyebilirim" dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ise ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırıya ilişkin Rusya'ya önceden bilgi verilmediğini kaydetti. Dunford, "Operasyonun ilk dalgası sona erdi" dedi.

Dunford, Suriye'de vurulan hedeflerin Şam'da bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'ta kimyasal silah depoları olduğunu söyledi.

RUSYA: ABD TÜM ULUSLARARASI KURALLARI İHLAL ETTİ

05.04 Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi başkanı Aleksandr Şerin, "ABD Suriye'ye yönelik saldırılar düzenleyerek tüm uluslararası kuralları ihlal ediyor ve Rusya bunu saldırganlık eylemi olarak görmektedir" açıklamasında bulundu.

Şerin, "ABD Başkanı Trump sadece dünya çapındaki bir suçlu değil, ikinci bir Adolf Hitler'dir. Bu, ikinci Belgrad'dır. Bu bir dönüm noktasıdır, egemen bir devlete karşı savaş ilanıdır" dedi.

'İNGİLTERE JETLERİ HUMUS'TA ASKERİ TESİSLERİ VURDU' İDDİASI

04.58 İngiltere ordusu, İngiliz jetlerinin Humus yakınlarında askeri tesisleri vurduğunu ileri sürdü.

MACRON: SURİYE'DE KİMYASAL SİLAH KULLANIMININ NORMALLEŞMESİNE MÜSAMAHA EDEMEYİZ

04.40 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Suriye'de kimyasal silah kullanımının normalleşmesine müsamaha edemeyiz" açıklamasında bulundu

7 Nisan 2018 Cumartesi günü Duma'da, düzinelerce erkek, kadın ve çocuk, uluslararası hukuku ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden kimyasal silahlarla katledildi.



Suriye rejiminin gerçekleri ve sorumluluğu kuşkusuzdur. Mayıs 2017'de Fransa tarafından belirlenen kırmızı hat geçildi. Bu yüzden, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık ile koalisyonun uluslararası bir operasyonunun bir parçası olarak ve Suriye rejiminin gizli kimyasal cephaneliğine yönelik olarak Fransız silahlı kuvvetlerinin bu gece müdahale etmesini emrettim. Yanıtımız, kimyasal silahların üretimi ve kullanımı için Suriye rejiminin yetenekleri ile sınırlı kalmıştır.

Suriye halkı ve güvenliğimiz için acil bir tehlike olan kimyasal silah kullanımının önemsizleştirilmesine tahammül edemeyiz. Fransa ve ortakları, bugüne kadar, Birleşmiş Milletler'deki çabalarını, uluslararası bir mekanizmanın kurulmasına, cezasız kalmanın önlenmesine ve Suriye rejiminin yeniden suç işlemesine izin vermeyecek.

MAY: GÜÇ KULLANMAKTAN BAŞKA ALTERNATİF YOK

04.30 ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye saldırı emrini verdiğini açıklamasının ardından, İngiltere Başbakanı Theresa May, "Suriye'ye karşı güç kullanmaktan başka alternatif yok" dedi. May, "Bu akşam İngiliz Silahlı Kuvvetlerine, eş güdümlü ve hedefli darbelerle Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesini azaltması ve bunu kullanmaktan caydırması için yetki verdim" ifadesini kullandı.

May şunları kaydetti: Bu saldırı kimseyi şaşırtmamalıdır. Suriye rejiminin kendi halkına karşı en korkunç ve menfur şekilde kimyasal silah kullanma sicili var. Bu kalıcı davranış kalıbı durdurulmalıdır. Bu sadece Suriye'deki masum insanları korkunç ölüm ve yaralanmalardan korumak için değil, ayrıca bu silahların kullanımını engelleyen uluslararası normun aşındırılmasına izin veremeyeceğimiz için de gereklidir.

MÜMKÜN OLAN HER DİPLOMATİK YOLU DENEDİK

Suriye'ye karşı mümkün olan her diplomatik yolu denedik. Suriye rejimini kimyasal silah kullanmaktan caydırmak için güç kullanmak dışında pratik bir alternatif yoktu.

Bu harekat bir iç savaşa müdahale etmek ve rejim değiştirmek anlamına gelmiyor. Harekat, bölgede gerilimleri tırmandırmayacak ve sivil kayıpları önlemek için mümkün olan her şeyi yapacak sınırlı ve hedefli bir darbe niteliğindedir.

Bu, Başbakan olarak Silahlı Kuvvetlerimizi muharebeye sürme konusundaki ilk kararım. Bu, kolay aldığım bir karar değil.

Suriye'ye hava saldırısı anı kamerada!

'ŞAM'DA PATLAMA SESLERİ DUYULDU, SURİYE HAVA SAVUNMASI AKTİF'

04.20 Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri duyulurken, Suriye hava savunmasının aktif olduğu bildirildi.

Şam semalarında, Suriye hava savunma füzesinin Tomahawk füzesine karşı fırlatıldığına dair sosyal medya üzerinden görüntüler yayınlandı.

TRUMP: SALDIRI EMRİNİ VERDİM

04.10 Trump'ın yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

Kısa bir süre önce Amerikan kuvvetlerine, Suriye diktatörü Beşar Esad'ın kimyasal silah kapasitesiyle ilgili yerlere yönelik kesin bir saldırı yapmaları için talimat verdim. İngiltere ve Fransa ile birlikte ortaklaşa bir operasyon şu anda başlamış durumda. İki ülkeye de teşekkür ediyoruz.

Bugün Fransa, İngiltere ve ABD haklı bir şekilde bu vahşete ve barbarlığa karşı güçlerini birleştirdi. Bugün askerlerimize sesleniyorum, tanrı onların yanında olsun. Dua ediyoruz ki ABD'yi korusun.

Bunlar bir kişinin eylemleri değil, bir canavarın işlediği suçlardır. Bugünkü adımımız, kimyasal silah üretimine ve kullanımına yönelik kararlı bir caydırıcılık cevabıdır. Suriye rejimi kimyasal unsurları kullanmayı bırakıncaya kadar (İngiltere ve Fransa'yla) bu (askeri) karşılığı sürdürmeye hazırız.

Bugün suçlu Esed rejimine en çok ekipman, finans sağlayan ve destek veren iki yönetime de bir mesajım var: İran ve Rusya'ya. Ne tür bir millet, masum kadın, çocuk ve erkekleri kitlesel olarak katleden bir suçluyla bağlantılı olmak ister ki? Toplumlar, dostluklarını sürdürdükleri ülkelerle değerlendirilir. Hiçbir devlet vahşi diktatörleri destekleyerek uzun süre devam edemez.

Rusya, şu anki karanlık yolda devam mı edeceğine, yoksa medeni milletler arasında istikrar ve barış için bir güç mü olacağına karar vermelidir.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

04.00 ABD medyasında yer alan haberlere göre basın mensuplarına, Trump'ın Suriye'ye ilişkin yapacağı açıklama için hazırlıklı olmaları bildirildi.

Öte yandan Pentagon muhabiri Joe R. Tabet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD yönetiminden bir yetkili Suriye'ye yönelik saldırı kararının alındığını doğruladı" iddiasında bulundu.

Bir diğer Pentagon muhabiri Lucas Tomlinson da, yetkili kaynaklardan aktardığı bilgilere göre, "Başkan Trump, Suriye'ye saldırıya onay verdi" ifadelerini kullandı.