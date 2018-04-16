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’in malları bunlar

Giriş Tarihi: 16.4.2018
Batan Titanik’in malları bunlar
1912'de 'te batan, bin 514 kişinin öldüğü dev yolcu gemisi Titanik'e ait bazı parçalar açık artırmaya çıkıyor. İngiliz müzayede evi & Son tarafından önümüzdeki hafta satışa sunulacak parçalar arasında mönü, mektuplar, kartpostallar ve gemideki hayata dair fotoğraflar yer alacak. Parçalar arasında dikkat çekenlerden biri, yolculardan 17 yaşındaki 'ın "Titanik muhteşem bir gemi, hareket ettiğini neredeyse hiç anlamıyorsun" yazdığı kartpostal. Satışa sunulacak parçalardan Titanik'in ilk mönüsünün ise yüksek bir fiyattan alıcı bulması bekleniyor.
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Batan Titanik’in malları bunlar
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