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, ’a verdiği Şeref Nişanını geri çekiyor

,Suriye'de kimyasal silah kullanmasasının ardından Esad rejimine ABD ve İngiltere ile birlikte askeri operasyon düzenlemişti. operasyonların sonrasında nasıl hareket edileceği merak konusu iken Fransa'dan ilginç bir tepki geldi. 2001 yılında Beşşar Esad'a verilen “Büyük Haç Şeref Nişanını”geri çekme işlemi başlattı

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 12:48
Fransa, Beşar Esad’a verdiği Şeref Nişanını geri çekiyor

'a 2001 yılında verdiği en yüksek dereceli "Büyük Haç Şeref Nişanını" geri çekme işlemi başlattı. , Babası 'ın yerini almasının hemen ardından 2001 yılında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından Beşar Esad'a verilen "Büyük Haç Şeref Nişanını" geri çekilme işleminin başlatıldığını duyurdu.

DAHA ÖNCE DE AMERİKALI FİLM PRODÜKTÖRÜ HARWEY WEİNSTEİN'IN ŞEREF NİŞANINI GERİ ALMIŞTI

Fransa daha önce de tecavüz ile suçlanan Amerikalı film prodüktörü Harwey Weinstein'ın Şeref Nişanını geri almıştı. Öte yandan Nişanı geri alınan diğer isimler arasında Amerikalı bisikletçi Lance Amstrong ve İngiliz modacı John Galliano da var.

ÜLKENİN EN PRESTİJLİ NİŞANI

Napoleon Bonaparte tarafından 1802 yılında oluşturulan ve Fransa'nın en prestijli nişanı sayılan Légion d'Honneur beş ayrı dereceye sahip. En yükseği olan Büyük Şeref Haç Nişanı sonrasında sırayla Büyük-Subay Nişanı, Komutan Nişanı, Subay Nişanı ve en düşüğü olan Şövalye Nişanı geliyor.

İLK ŞEREF NİŞANI 1.NAPOLEON'DAN

İlk şeref nişanı 1. Napoleon tarafından 1805'te Mareşal Charles Pierre François Augereau'ya verildi.
1982 yılında Galler Prensi Charles, 1989 yılında Tunus Cumhurbaşkanı Zine el-Abidine Ben Ali, 2000 yılında Fas Prensi 4.Muhammed, 2001 yılında Lübnan Cumhurbaşkanı Emile Lahoud, 2006 yılında Monaco Prensi 2. Albert ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2007 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2012 yılında Liberya Cumhurbaşkanı Ellen Johnson Sirleaf, Polonya Cumhurbaşkanı Bronislaw Komorowski ve İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, 2014 yılında ise Hollanda Kralı Willem-Alexander Büyük Şeref Haç Nişanı'na layık görüldü.

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Fransa, Beşar Esad’a verdiği Şeref Nişanını geri çekiyor
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