Güneş ışığından koruyan lens

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) şimdiye kadar sadece güneş gözlüklerinde izin verilen ve güneş ışığını karartan teknolojinin lenslerde de kullanılmasına izin verdi. Yapay ışıkların ve UV ışınlarının göz konforu, görüş ve göz sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunuyor. Işığın duruma göre adapte olan kontakt lensler sayesinde gün boyunca değişik ışık yoğunluklarına karşı korunmuş olacak. Bu işlevi sağlayan "ACUVUE OASYS with Transitions" isimli lensi ise Johnson & Johnson Vision firması üretecek. En fazla 14 gün kullanılabilecek kontakt lenslerle uyunmaması gerekiyor. Gözünde enfeksiyon, kırmızılık gibi şikayetler olan hastaların ise lensleri kullanması asla tavsiye edilmiyor. Lenslerin zararlı ışınları engellediği söylense de yapılan çalışmalar UV ışınlarına maruz kalmaktan kaynaklanan katarakt veya diğer göz rahatsızlıklarını engellediğini henüz kanıtlamadı.

UZUN KULLANMAYIN

Ayrıca birçok göz hekimi lenslerin uzun dönemde korneada hasara neden olabileceği gerekçesiyle gözlüklerin çok daha sağlıklı olduğunu söylüyor. Uzun süre lens kullanımının gözün oksijensiz kalmasına neden olduğunu belirten uzmanlar, korneanın lens kullanımında daha az oksijen almasının yeni damarların çıkmasına neden olacağını vurguluyor.