Ünlü milyarder uyuşturucu kliniğinde öldü

ABD'li kripto para milyarderi Matthew Mellon tedavi gördüğü uyuşturucu kliniğinde hayatını kaybetti. Meksika'nın Cancun kentinde yer alan bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezinde kontrol altında olan 54 yaşındaki milyarder, bir süredir uyuşturucu bağımlılığı ve bipolar bozuklukla mücadele ediyordu. Mellon'un kuzeni Peter Stephaich milyarder işadamının ölüm haberini doğrularken ölüm nedeni hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Kripto para birimi Ripple'a ilk yatırım yapanlardan biri olan Mellon, 2 milyon dolarlık yatırımla 1 milyar dolar servet elde etmişti. Matthew Mellon, ABD'nin iki büyük bankası olan New York Mellon ve Drexel Burnham Lambert Bankası'nı kuran ailenin oğluydu.2016'da Mellon hakkında çıkan haberlerde, milyarder işadamının günde 80 hap aldığı, OxyContin adlı bir ağrı kesiciye bağımlı olduğu ve bu ilaca ayda 100 bin dolar harcadığı belirtilmişti. New York Post'a konuşan Mellon, "Bu ilaç yasal eroin gibi ve önlem alınmalı" demişti.İki evlilik yapan ve üç çocuğu bulunan milyarder iş adamı, 2011-2013 arasında New York Cumhuriyetçi Parti Finans Komitesi Başkanlığı yapmıştı. Mellon, ABD Başkanı Donald Trump ve girişimci Elon Musk'ın da mezunları arasında bulunduğu Wharton School'da eğitim gördü.