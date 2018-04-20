Endonezya’da ölü sayısı üçe yükseldi

Endonezya
'da
önceki gün meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem
de ölü sayısı üçe yükseldi. Yetkililer, yaralanan 21 kişinin tedavilerinin devam ettiğini söyledi. Bölgede 300'den fazla evin hasar gördüğü belirtilirken, 2 binden fazla insanın da güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedildi. Önceki gün merkez üssü Orta Cava bölgesindeki Banjarnegara'ya bağlı Kebumen ilçesine 52 kilometre uzaklıkta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verilmişti.