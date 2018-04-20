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Gezegen avcısı yola çıktı

Giriş Tarihi: 20.4.2018
Gezegen avcısı Tess yola çıktı
Amerikan ve Havacılık dairesi , Güneş Sistemi'nin ötesindeki binlerce dünyayı bulmak amacıyla uydusunu Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlattı. Uydu, yörüngeye giren gezegenlerin yüzlerini değiştirdiklerinde ortaya çıkan parlaklıkta azalma işaretlerini yakalama umuduyla çok sayıda yıldız sistemini inceleyecek. Tess uydusunun amacı, uzayda daha sonra farklı teleskopların daha ayrıntılı şekilde inceleyeceği yerlerin bir kataloğunu yapmak. Projeye liderlik eden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) George Ricker "Tess'te neredeyse tüm gökyüzünü gözlemleyebilecek dört adet çok hassas kamera bulunuyor" dedi. TESS uydusu, öncüsü uzay teleskopunun görevini devralmak için tasarlandı. Kepler geçtiğimiz 20 yıl boyunca 3700 kadar gezegen keşfetti.
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Gezegen avcısı Tess yola çıktı
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