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Oyuncak geminin dünya turu

İki küçük İskoç kardeşin içine “Bulan denize bıraksın” diye not koyduğu oyuncak gemi dünya turuna çıktı. ile takip edilen gemi şu an ’da

Giriş Tarihi: 20.4.2018
Oyuncak geminin dünya turu
İskoçya'da yaşayan 5 ve 8 yaşındaki iki kardeşin oyuncak gemisi geçtiğimiz yıl mart ayından beri denizleri ve okyanusları aşarak dünya turu gerçekleştiriyor. 8 yaşındaki Ollie ve 5 yaşındaki Harry, babalarından da yardım alarak dışını kuvvetlendirdikleri ve ağırlık merkezini değiştirdikleri gemiyi açık denizlere dayanıklı hale getirdi. Minik gemiye "Adventure" (Macera) ismini koydular. Kardeşlerin projesini çok beğenen bir uydu takip şirketi de minyatür gemiye cihazı taktı. İçine "Gemiyi bulanlar, lütfen Macera'yı tekrar denize bıraksın" mesajının da konulduğu geminin ilk durağı , sonra Norveç ve oldu. Burada gemiyi bulanlar Macera'nın fotoğraflarını çekip sosyal medyadan paylaştı.Macera'yı daha sonra Norveçli denizciler buldu.

GPS İLE TAKİP EDİYORLAR
Ferguson ailesi, gemiyi takip etmek için bir Facebook sayfası açtı. GPS verilerine göre Macera, Christian Radich isimli gemiyle birlikte Venezüella ile Surinam'ın arasında bulunan ülkesi Guyana'nın açıklarına kadar geldi. Ollie ve Harry'nin babası MacNeill Ferguson, "Çocuklar bilgisayardan sürekli geminin yerini takip ediyor" dedi.
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Oyuncak geminin dünya turu
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