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Ünlü oyuncu cinsel ilişki tarikatından tutuklandı!

Yayınlandığı dönemde Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip Smallville dizisinin yıldızı 35 yaşındaki , FBI tarafından seks tarikatı bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 21.4.2018 14:30 Güncelleme Tarihi: 21.4.2018 14:51
Ünlü oyuncu Allison Mack cinsel ilişki tarikatından tutuklandı!

'in örgütün üst düzey isimlerinden olduğu ortaya çıktı. Mack'in örgütte genç kadınları seks kölesi olarak tarikata dahil etme görevini yerine getirdiği ve onlara video ve fotoğraf kaydıyla şantaj yaptığı belirtildi.

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Ünlü oyuncu Allison Mack cinsel ilişki tarikatından tutuklandı!
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