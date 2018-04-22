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Tennessee eyaletinde bir restoranda düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018 20:49 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 20:51
Son dakika: ABD'de silahlı saldırı

'nin Tennessee eyaletinde bir restoranda düzenlenen da 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nashville Don Aaron, gazetecilere yaptığı açıklamada silahlı bir kişinin "Waffle House" adlı restoranda sivillere ateş açtığını açıkladı.

Aaron, restoranın park bölümüne aracı park eden saldırganın, bir süre aracında oturduktan sonra dışarı çıktığını, önce restoranın önündeki 2 kişiyi vurduğunu belirtti.

Polis Sözcüsü, kimliği Travis Reinking olarak açıklanan 29 yaşındaki saldırganın daha sonra restorana girerek ateş etmeye devam ettiğini söyledi.

3 kişinin olay yerinde, bir kişinin de ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini kaydeden Aaron, müşterilerden bazılarının fiziksel müdahalede bulunması üzerine saldırganın etkisiz hale getirildiğini sözlerine ekledi.

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Son dakika: ABD'de silahlı saldırı
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