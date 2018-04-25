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Filistinli genci göğsünden vuran polisine "ödül" gibi ceza

Dört yıl önce ’in Filistin'i işgal ettiği günün yıl dönümü olan 15 Mayıs Nekbe Günü'nde, Filistinli genci göğsünden vurarak öldüren İsrail polisi, 9 ay hapis ve 14 bin dolar para cezasına çarptırıldı. İsrail polisine ağır ceza verilmemesi için dava 4 sene içinde 50 kere ertelendi. Önce cinayet suçlamasıyla açılan dava, daha sonra ihmalden adam öldürme davasına değiştirildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 17:12 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 17:33
Filistinli genci göğsünden vuran İsrail polisine ödül gibi ceza

Nedim Siam Nuvara'nın (16) öldüğü gün bir başka Muhammed Ebu Daher Ramallah yakınlarındaki Beytunya kasabasında öldürüldü.

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'nın öldürülme anı bir video kaydıyla tespit edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Nedim Nuvara'nın işgal kuvvetleri tarafından öldürülme olayının soruşturulması gerektiğine karar verdi.

SEMBOLİK MAHKEME...

polisine ağır ceza verilmemesi için davanın 4 sene içinde 50 kere ertelendiğine dikkat çekildi.

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Önce cinayet suçlamasıyla açılan dava, daha sonra ihmalden adam öldürme davasına değiştirildi.

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Sanık Bin Deri, Filistinli gencin göğsüne ateş ettiğini ancak kurşunun gerçek mermi olduğunu bilmediğini iddia etti.

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Filistinli genci göğsünden vuran İsrail polisine "ödül" gibi ceza
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