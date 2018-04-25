Filistinli genci göğsünden vuran İsrail polisine "ödül" gibi ceza

Nedim Siam Nuvara'nın (16) öldüğü gün bir başka Filistinli genç Muhammed Ebu Daher Ramallah yakınlarındaki Beytunya kasabasında öldürüldü.

CİNAYET ANI VİDEO KAYDINDA!

Nedim Nuvara'nın öldürülme anı bir video kaydıyla tespit edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Nedim Nuvara'nın işgal kuvvetleri tarafından öldürülme olayının soruşturulması gerektiğine karar verdi.

SEMBOLİK MAHKEME...

İsrail polisine ağır ceza verilmemesi için davanın 4 sene içinde 50 kere ertelendiğine dikkat çekildi.

Önce cinayet suçlamasıyla açılan dava, daha sonra ihmalden adam öldürme davasına değiştirildi.

Sanık Bin Deri, Filistinli gencin göğsüne ateş ettiğini ancak kurşunun gerçek mermi olduğunu bilmediğini iddia etti.