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Gizli uyduyu tesadüfen keşfetti

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Giriş Tarihi: 25.4.2018
Gizli uyduyu tesadüfen keşfetti
Amerikan Hava Kuvvetleri'nin gizlice a fırlattığı ve yaklaşık yedi aydır Dünya'nın yörüngesinde faaliyet gösteren uydu, Hollanda'dan gözlem yapmakta olan bir gökyüzü meraklısı tarafından tesadüfen fark edildi. 'nın Kennedy Uzay İstasyonu'ndan fırlatılan X-37B mekiğini tespit eden Cees Bassa isimli uzay meraklısı, sır gibi saklanan aracın koordinatlarını da sosyal medya hesabından paylaşarak dünyaya duyurdu. Resmi olarak açıklanmasa da X-37B'nin istihbarat faaliyeti için uzaya gönderildiği belirtiliyor.
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Gizli uyduyu tesadüfen keşfetti
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