Gizli uyduyu tesadüfen keşfetti

Amerikan Hava Kuvvetleri'nin gizlice uzay
a fırlattığı ve yaklaşık yedi aydır Dünya'nın yörüngesinde faaliyet gösteren uydu, Hollanda'dan gözlem yapmakta olan bir gökyüzü meraklısı tarafından tesadüfen fark edildi. NASA
'nın Kennedy Uzay İstasyonu'ndan fırlatılan X-37B mekiğini tespit eden Cees Bassa isimli uzay meraklısı, sır gibi saklanan aracın koordinatlarını da sosyal medya hesabından paylaşarak dünyaya duyurdu. Resmi olarak açıklanmasa da X-37B'nin istihbarat faaliyeti için uzaya gönderildiği belirtiliyor.