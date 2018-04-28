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Macron yolsuzluk yapmakla suçlanıyor

, Cumhurbaşkanlığı kampanyalarını yürüttüğü dönemde bazı kurumlardan olağandışı indirim aldığı gerekçesi ile suçlanıyor.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.4.2018 20:31 Güncelleme Tarihi: 28.4.2018 20:33
Macron yolsuzluk yapmakla suçlanıyor

, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlık kampanyalarında, bazı kurumlardan olağan dışı indirim aldığı gerekçesi ile suçlanıyor. Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb'a yakınlığı ile bilinen Olivier Ginon'un organizasyon şirketi tarafından Macron'a yüzde yüz indirimli olarak miting alanı kiraladığı Fransız basınında yer aldı. Bununla birlikte aynı şirketin Macron'a seçim kampanyalarında kullanılacak teçhizatların kiralanması konusunda da ciddi bir indirim yaptığı ortaya çıktı. Ulaşılan verilere göre Macron'un, 2016'nın Aralık ayında, 39 bin 490 Euro maliyeti olan teçhizatları, 9 bin Euro'ya kiraladığı ortaya çıktı.


Siyasi Finansman ve Kampanya Hesapları Ulusal Komisyonu (CNCCFP) tarafından sorgulanan GL Organizasyon ise şirketi bu indirimin "olağan" olduğunu söyledi. Öte yandan böyle bir indirimden yararlanmamış olan adaylar yaptıkları açıklamada böyle bir indirimin yasak olduğuna dikkat çekerek yaşananların adayın seçilme hakkının yok olmasına sebep olabileceğini belirtti.
'ndan gelen açıklamaya göre ise yapılan indirimlerin Emmanuel Macron'un siyasi hareketi tarafından pazarlık yapılarak sağlandığı savunuldu.

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Macron yolsuzluk yapmakla suçlanıyor
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