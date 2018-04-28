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'da ortak deklarasyon kabul edildi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'da ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le yaptıkları görüşmenin sonunda kriziyle ilgili ortak deklarasyon kabul ettiklerini açıkladı.

Giriş Tarihi: 28.4.2018 15:31 Güncelleme Tarihi: 28.4.2018 15:34
Moskova'da ortak deklarasyon kabul edildi

Görüşmenin sonunda düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Bugünkü görüşmemizin sonuçlarının yer aldığı bir ortak deklarasyon kabul ettik. Her halükarda Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı ve Soçi'de Ulusal Diyalog Konseyi'nin tavsiyeleri doğrultusunda siyasi çözümün alternatifsizliğine sıkı bağlılığımızı koruyoruz." dedi.

Lavrov, Rusya, ve İran'ın Suriye'yi bölme girişimlerini kabul edilemez bulduğunu kaydetti.

"ORTAK ÇABALARA ZARAR VERİLMESİNE KARŞI KOYACAĞIZ"

Lavrov, üç ülkenin formatı kapsamındaki çabalarına zarar verilmesine karşı koyacaklarını belirterek, "Bu çabaların devam etmesinde kararlıyız. Üç ülkenin Suriye'deki durumu 2254 sayılı karardaki hedeflere ulaşma çizgisine yeniden getirmek için gerek müştereken gerekse de münferiden atacağı adımlar üzerinde mutabakat sağladık" ifadelerini kullandı.

"MUHALEFETİN İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ YIKICI"

Lavrov, " müzakerelerine dönülmesine yönelik çabalar sürerken bazı dış muhalefet temsilcilerinin açıklamalarını son derece yıkıcı buluyoruz. Bu taraflar, Suriye krizinin çözümü ve siyasi müzakerelere geçiş için iktidar değişikliği, Suriye yönetiminin savaş suçlusu olarak mahkemeye sevk edilmesi gibi ön koşullar öne sürüyorlar. Bu tür yaklaşımlar 2254 sayılı kararın içeriğiyle çelişmekle kalmıyor, aynı zamanda da müzakere sürecini yeniden başlatmaya yönelik çabaları zora sokmak istiyor" dedi.

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Moskova'da ortak deklarasyon kabul edildi
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