Rusya, dünya haritasını değiştiriyor!

usya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Coğrafya Derneği Yönetim Kurulu ile yaptığı toplantıda yeni bir Rusça dünya atlası oluşturulmasını ve aslı Rusça olup sonradan başka dillerde isimler verilen yerlerle ilgili gerekli düzeltmenin yapılmasını istedi. Putin'in aynı talimatları Rusya Savunma Bakanlığı'na da verdiği belirtildi.

Putin açıklamasında, "Geçmişte kaşiflerimizin ve gezginlerimizin belirli yerlere verdiği Rusça isimlerin bugün dünya haritalarından silindiğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Rusya'nın dünya keşfine ve bilimin gelişimine yaptığı katkılar da hafızalardan siliniyor. 2020'de Antarktika'nın keşfinin yıldönümünü kutlayacağız ki, bu da Rus denizcilerin bir başarısıydı. Fakat Antarktika'yı keşfeden Mihail Lazarev ve Feddi Bellinsgauzen'in orada koyduğu ilk yer isimleri bugün haritalarda yok. Kullanımdaki haritalarda yabancı isimler var. Bu durum düzeltilecek" dedi.

Putin'in yeni bir atlas yapmaya yönelik talimatlarında, Rusya'nın kimseye hiçbir şekilde bir şey dikte etmeyeceği, ancak tarihsel ve coğrafi gerçekliğin çarpıtılmasına karşı ilgisiz kalma ya da kayıtsız kalınmayacağı belirtildi.