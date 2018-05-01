Gazeteci katliamı: 41 ölü

Afganıstan'ın
başkenti Kabil
'de, terör örgütleri DEAŞ
ve Taliban
, Kandahar ve Cüzcan vilayetinde ülkeyi tam bir kaosa sürükleyen 4 saldırı gerçekleştirdi. Kabil'in "diplomatik bölgesi"nde düzenlenen çifte bombalı intihar saldırısında 29 kişi öldü, 49 kişi de yaralandı. AFP foto muhabiri Şah Marai ve BBC'nin Afgan muhabiri Ahmed Şah'ın aralarında bulunduğu 10 gazeteci de saldırıda yaşamını yitirdi. KAMERAMAN KILIĞINDA
ABD Büyükelçiliği ve Afgan hükümet binalarının bulunduğu bölgede düzenlenen ilk saldırıdan 15 dakika sonra ikinci saldırı yapıldı. İkinci saldırıda teröristin kameraman kılığına girdiği ve üstündeki bombayı patlatması sonucu ilk saldırıyı görüntülemeye giden gazeteciler hayatını kaybetti. İki saldırıyı da terör örgütü DEAŞ üstlendi. Öte yandan güneydeki Kandahar vilayetinde NATO
konvoyuna yönelik intihar saldırısında yakınlardaki bir okulda öğrenim gören 11 öğrencinin öldüğü, 16 sivilin yaralandığı bildirildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Yaralananlar arasında 8 Romanyalı asker bulunuyor. Cüzcan vilayetinde bir minibüsü durduran terör örgütü Taliban üyelerinin ise bir polisi öldürdüğü, 13 kişiyi kaçırdığı bildirildi. TÜRKİYE SALDIRILARI KINADI
Dışışlerı Bakanlığı, Kabil'de meydana gelen terör saldırısını kınadı. Açıklamada, "Kabil'deki terör saldırıları sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu hain terör saldırılarını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.