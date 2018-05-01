İsrail basınından Netanyahu'ya tepki

İsrail'de yayımlanan "Haaretz" gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun İran'ın nükleer programına ilişkin ele geçirdiklerini iddia ettiği delillerin UAEA'nın daha önceki raporlarında yer aldığı ifade edildi.

ANLAŞMADAN SONRA YAPILDIĞININ KANITI YOK!

Netanyahu'nun açıkladığı bilgilerde herhangi bir tarih belirtilmediği dolayısıyla İsrail Başbakanının ileri sürdüğü "İran'ın nükleer programını geliştirme çalışmalarının" yaklaşık üç yıl önce imzalanan nükleer anlaşmadan sonra yapıldığını da kanıtlamadığı vurgulandı.

"ESKİ FOTOĞRAFLARI YENİ DELİL DİYE PAZARLIYOR"

İsrail Başbakanı'nın sadece İran'ın nükleer programı kapsamında dünyanın dört bir yanındaki ülkeler tarafından bilinen belgeler ve geliştirilmekte olan silaha ait eski fotoğrafları sunduğu belirtilen haberde, "Netanyahu, İran'ın nükleer silahına ilişkin yeni bir bilgi vermedi." denildi.

"İSTİSMAR EDİYOR"

Haaretz ayrıca Netanyahu'yu "Mossad'ın İran belgelerine ulaşarak elde ettiği başarıyı, görsel sunum ve retoriklerle kendi çıkarı için istismar etmeye çalışmakla" suçladı.

"MOSSAD'IN BAŞARISI" OLARAK SUNULDU

Öte yandan "Yedioth Ahronoth" gazetesinin haberinde ise "İran'ın nükleer programına ilişkin edinilen bilginin Mossad'ın bir istihbarat başarısı" şeklindeki söylem vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Ancak bu dosyalar, dünyanın İran'a karşı tutumunda etkili olmayacak. Çünkü; İran'ın nükleer programına ilişkin yeni bir içerik sunmuyor."

İsrail'de yayımlanan "Maariv" gazetesi de haberinde; İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in "Netanyahu'nun basın toplantısı, ABD Başkanı Donald Trump ile önceden düzenlenmiş bir saçmalıktan başka bir şey değil. Netanyahu, UAEA'nın elinde bulunan bazı eski bilgileri sundu." şeklindeki açıklamasına yer verdi.

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İsrail Başbakanı Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti. Netanyahu, İsrail istihbaratının "İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye" ulaştığını söylemişti.

İRAN DA, NETANYAHU'YU YALANCILIKLA SUÇLADI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözc��sü Bahram Ghasemi ise, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu nükleer belgeler üzerinden yalancılık yapmakla suçladı.



Ghasemi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Tahran'ın nükleer emelleri hakkında yalan söylemekle suçlayarak, iddialarının "işe yaramaz ve utanç verici" olduğunu ifade etti. Sözcü, Netanyahu'nun iddialarının ABD'nin nükleer anlaşma ile ilgili kararını etkilemek amacıyla yapıldığını belirtti.

