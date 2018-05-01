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Netanyahu'dan son dakika açıklaması

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu bir basın toplantısı düzenleyerek 'ın nükleer anlaşmaya rağmen gizli faaliyetlerinde bulunduğunu iddia etti.

Giriş Tarihi: 30.4.2018 20:54 Güncelleme Tarihi: 1.5.2018 03:52
Netanyahu'dan son dakika İran açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail istihbaratının "'ın üretmeye çalıştığı" bilgisine ulaştığını iddia etti.

Netanyahu, nükleer programa dair yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının "İran nükleer dosyası hakkında 55 bin sayfa gizli dosyaya" ulaştığını söyledi.

"İran, askeri nükleer programa sahip olmadığını söylerken dürüst değildi." ifadelerini kullanan Netanyahu, İsrail istihbaratının ulaştığı on binlerce belgenin, İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığını ortaya koyduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Mayıs'ta ABD'nin İran'a yeniden yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konusundaki kararını açıklaması bekleniyor.

Ocak ayında yaptıkları açıklamada, İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yaptırımlara ilişkin maddesini iptal etmeyeceğini bildiren ABD'li yetkililer, ülkeye sağlanan yaptırım muafiyetinin 120 gün uzatıldığını kaydetmiş, anlaşmaya varılmaması durumunda, bunun Trump'ın son uzatma kararı olduğu ifade edilmişti.

2015'te imzalanan nükleer anlaşma konusunda 'yeni istihbarat bilgilerini' açıklayacağını öne sürmüştü.

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Netanyahu'dan son dakika İran açıklaması
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