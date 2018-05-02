Kim saygısından sigara içmemiş

Kuzey Kore
lideri Kim Jong-un ile Güney Kore
lideri Moon Jae-in 27 Nisan'daki tarihi görüşmelerinde yaşananlar tüm dünya tarafından merak edilirken, medyaya yansıyan son detay Kim'in Moon'a ne kadar saygı gösterdiğini ortaya koydu. The Guardian
gazetesi, sigara tiryakisi Kim'in saatler süren toplantı ve yemek sırasında bir sigara bile içmediğini yazdı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon ise yarımadadaki iki ülkenin barışı sağlama yönündeki adımların mimarı olarak gördüğü ABD Başkanı Donald Trump
'a Nobel Barış Ödülü verilmesi gerektiğini savundu.