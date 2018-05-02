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Kim saygısından sigara içmemiş

Giriş Tarihi: 2.5.2018
Kim saygısından sigara içmemiş
lideri Kim Jong-un ile lideri Moon Jae-in 27 Nisan'daki tarihi görüşmelerinde yaşananlar tüm dünya tarafından merak edilirken, medyaya yansıyan son detay Kim'in Moon'a ne kadar saygı gösterdiğini ortaya koydu. gazetesi, sigara tiryakisi Kim'in saatler süren toplantı ve yemek sırasında bir sigara bile içmediğini yazdı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon ise yarımadadaki iki ülkenin barışı sağlama yönündeki adımların mimarı olarak gördüğü ABD Başkanı 'a Nobel Barış Ödülü verilmesi gerektiğini savundu.
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Kim saygısından sigara içmemiş
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