Hubble Teleskobu'yla öte gezegende büyük keşif

Hubble Uzay Teleskobu'nun kızıl ötesi spektrometre enstrümanını kullanan uluslararası araştırma ekibi, Dünya'dan 200 ışık yılı uzaktaki WASP-107b öte gezegenin atmosferinde helyum olduğunu belirledi.



Araştırmaya önderlik eden İngiltere'nin Exeter Üniversitesinden doktora öğrencisi Jessica Spake, bulgunun önemini şu sözlerle dile getirdi:

"Helyum, hidrojenin ardından evrende en fazla rastlanan ikinci element. Güneş Sistemi'nde Jüpiter ve Satürn gezegenleri çoğunlukta helyumdan oluşuyor ancak bugüne kadar yapılan araştırmalarda öte gezegenlerde helyuma rastlanamamıştı."



Bugüne kadar mor ötesi ve optik dalgalarda yapılan ölçümlerin daha uzaktaki öte gezegenlerin bileşenlerine nüfuz etmeye olanak vermediğini ifade eden Spake, kızıl ötesi ölçümler sayesinde bunun mümkün hale geldiğini belirtti.



Dünya'nın atmosferinin üst kısımlarında helyum bulunduğuna dikkati çeken Spake, kızıl ötesi ölçümlerin Dünya büyüklüğündeki öte gezegenlerin atmosferlerinin incelenmesinde faydalı olacağını kaydetti.



WASP-107b bugüne kadar keşfedilen öte gezegenler arasında en düşük yoğunluğu olanlardan biri. Jüpiter ile aynı boyutlarda olan gezegen onun yalnızca yüzde 12'si kadar kütleye sahip. Gezegenin atmosferi çok geniş olduğundan her milyar yılda atmosfer gazlarının yüzde 0,1 ila yüzde 4'ü uzay boşluğunda yok olduğu tahmin ediliyor.



Araştırma sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.