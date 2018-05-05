Uçurtma uçuran hedefte

İsrail
ablukası altında 2006'dan beri büyük bir insani kriz yaşayan Gazze
Şeridi'ndeki binlerce Filistin
li, 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında dün de sınırda toplandı.
"Filistinli İşçilerin Cuması" adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün altıncı cumasındaki gösterilerin en önemli adresi yine Gazze sınırı oldu.
İsrail askerlerinin gerçek mermi ve orantısız güç kullanımına rağmen Gazze'deki Filistinliler sınır hattındaki barışçıl gösterilerinden vazgeçmiyor. Göstericiler, İsrail'in keskin nişancı
larından korunmak için yine sınırda lastik yakıyor ve Gazze'nin farklı bölgelerinden dumanlar yükseliyor. İsrailli keskin nişancıların, abluka altındaki Gazze sınırında devam eden gösterilerde uçurtma uçuran Filistinlileri hedef alabileceği bildirildi.
İsrail basınında yer alan haberde, keskin nişancıların Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde molotofkokteyli bağlandığını öne sürerek, uçurtma uçuranları vurabileceği belirtildi. Bu uçurtmalar nedeniyle İsrail tarafında yangınlar çıktığı öne sürülerek, bu iddiayla İsrail ordusunun gösterilerde uçurtma uçuran kişileri hedef alabileceği kaydedildi. BİN 143 KİŞİ DAHA YARALANDI
Filistin resmi kaynaklarına göre, sıcak havaya rağmen Gazze sınırında toplanan Filistinli göstericilere İsrail askerlerinin gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı bombalarla müdahale etti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dünkü gösterilerde İsrail askerlerinin saldırısı sonucu 149'u çocuk, 78'i kadın bin 143 Filistinli yaralandı. Gösterilerin başından bu yana aralarında gazeteci ve 18 yaş altındakilerin bulunduğu 50 Filistinli, İsrail askerleri tarafından şehit edilirken, 6 binden fazla Filistinli yaralandı. SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE EDEMİYOR
Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sınırda yaralanan Filistinlilerin imdadına yetişen ilk yardım ekiplerinin de İsrail askerlerinin hedefi olduğuna vurgu yapıldı. Açıklamada, İsrail askerlerinin ambulanslar ve ilk yardım ekiplerine göz yaşartıcı bombalarla saldırdığı ifade edilerek, bu nedenle yaralı Filistinlilerin tedavilerinde aksamaların meydana geldiği kaydedildi. ABBAS ÖZÜR DİLEDİ
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
30 Nisan'da sarf ettiği, "Yahudilerin Avrupa'da Yahudi oldukları için değil finansal alandaki faaliyetleri nedeniyle öldürüldüğü" sözleriyle ilgili özür mesajı yayımladı. Öte yandan Filistin Ulusal Konseyi, Filistin Ulusal Yönetimi Devlet Başkanı Abbas'ı "Filistin Devlet" Başkanı olarak seçti.