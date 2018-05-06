Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İsrail BMGK adaylığından çekildi

GK adaylığından çekildi

Giriş Tarihi: 6.5.2018
İsrail BMGK adaylığından çekildi
, 2019-2020'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (GK) geçici üyeliği için ve ile girdiği koltuk yarışından çekildi. İsrail'in BM misyonundan yetkililer, "Partnerlerimizle görüşmelerimizden sonra İsrail, Konsey'de bir koltuk için adaylığını erteleme kararı aldı" dedi. İsrail, yarıştan çekilmesi için bir gerekçe göstermese de BM kulislerinde, 'in kararında kazanma şansının az olmasının etkili olduğu konuşuluyor. Reuters'a konuşan bir BM kaynağı da söz konusu iddiayı doğruladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail BMGK adaylığından çekildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN