İsrail BMGK adaylığından çekildi

İsrail
, 2019-2020'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BM
GK) geçici üyeliği için Almanya
ve Belçika
ile girdiği koltuk yarışından çekildi. İsrail'in BM misyonundan yetkililer, "Partnerlerimizle görüşmelerimizden sonra İsrail, Konsey'de bir koltuk için adaylığını erteleme kararı aldı" dedi. İsrail, yarıştan çekilmesi için bir gerekçe göstermese de BM kulislerinde, Tel Aviv
'in kararında kazanma şansının az olmasının etkili olduğu konuşuluyor. Reuters'a konuşan bir BM kaynağı da söz konusu iddiayı doğruladı.