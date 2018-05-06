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: "ABD tehditten vazgeçsin"

Dışişleri Bakanlığından bir yetkili Kore Yarımadası'nda barış ve uzlaşmaya yönelik adımlar atılırken ABD'nin nükleer programla ilgili çıkışlarına sert tepki geldi. Son dakika olarak geçen haberde Kuzey Koreli yetkililer ABD'nin kasıtlı olarak Kuzey Kore'yi kışkırttığını dile getirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.5.2018 12:02 Güncelleme Tarihi: 6.5.2018 12:34
Kuzey Kore: ABD tehditten vazgeçsin

, ABD'nin kendisine yönelik baskı ve askeri tehditten vazgeçmesi gerektiğini bildirdi. Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Kore Merkez Haber Ajansına (KCNA) verdiği mülakatta, ABD'nin tehdit ve baskısının nükleer programla ilgili sorunun çözümüne yardımcı olmayacağını söyledi.

ABD KISITLI OLARAK KIŞKIRTIYOR

Yetkili, Kore Yarımadası'nda barış ve uzlaşmaya yönelik adımlar atılırken, ABD'nin Kuzey Kore'yi kasıtlı olarak kışkırtmaya çalıştığını öne sürdü.

ABD'nin kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini ifade eden yetkili, ABD'nin, Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması niyetini, sanki baskı ve yaptırımlar sonucunda açıklamış gibi bir izlenim vermeye çalıştığını belirtti.

KİM-TRUMP ZİRVESİ SINIRDAKİ BARIŞ EVİ'NDE

ABD Başkanı mayıs başında yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşmenin Kuzey Kore- sınırındaki Barış Evi'nde olabileceğini söylemişti.

Öte yandan Trump ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in 22 Mayıs'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceği açıklanmıştı.

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Kuzey Kore: "ABD tehditten vazgeçsin"
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