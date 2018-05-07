245 günde gemiyle 59 ülke

İngiltere
'nin başkenti Londra
'dan 31 Ağustos'ta yola çıkacak olan bir yolcu gemisi, dünyanın son zamanlardaki en uzun gemi seyahatini yapacak. Seyahatte 245 günde 59 ülkeye gidilmesi planlanıyor. 2 Mayıs 2020'de sonlanması planlanan yolculukta 113'ten fazla yer ziyaret edilecek. Seyahat kapsamında görülecek yerler arasında Reykjavik, Karayip Adaları, Patagonya, Malta, İtalya, Cezayir, Norveç, Brezilya, ABD ve Hong Kong bulunuyor. Büyüleyici seyahati dünyanın en ünlü lüks deniz taşımacılık şirketlerinden biri olan, İsviçre
ve ABD merkezli Viking Ocean Cruises gerçekleştiriyor. 8 ay sürecek seyahat 930 kişi kapasitesine sahip Viking Sun isimli gemiyle düzenlenecek. Bu yolculuğun biletleri ise 93 bin dolardan (yaklaşık 393 bin TL) başlıyor. Yolcuların şımartılacağı seyahat için istenen fiyata business sınıfı uçak biletleri, gemiye transferler, vize ve bagaj hizmetleri de dahil. Dünyanın tüm stresinden uzaklaştırmayı vaat eden yolculuğa kaç kişinin rağbet edeceği merak ediliyor.