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yine...

yeniden 'de. Lideri Kim Jong Un, Çin DEvlet başkanı Şi Cinping ile görüşmek için yeniden Çin'e gitti.Geçtiğimiz Mart ayında gizemli bir tren ile Çin'e giden Kim Jong Un bu kez de uçakla bir ziyaret düzenledi.

Giriş Tarihi: 8.5.2018 15:09 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 15:34
Kim Jong Un yine...

lideri Kim Jong-un'un yine 'e giderek bu ülkenin devlet başkanı Şi Cinping ile dün ve bugün bir araya geldiği duyuruldu. Pekin'den gelen açıklamaya göre, görüşmeler Çin'in Dalian kentinde gerçekleşti.

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Kim Jong Un yine...
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