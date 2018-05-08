Köpek saldırısı sonucu 6 çocuk yaşamını yitirdi

Hindistan
'da
köpeklerin saldırısına uğrayan 6 çocuk hayatını kaybetti. Kıdemli polis memuru Anand Kulkarni, Uttar Pradeş eyaletinin Sitapur bölgesinde geçtiğimiz hafta 5 gün içinde köpeklerin saldırısına uğrayan 6 çocuğun yaşamını yitirdiğini, onlarca çocuğun yaralandığını belirtti. Kulkarni, saldırılardan çoğunun, çocuklar dışarıda mango toplarken ya da evlerinin dışında tuvalete giderken yaşandığını söyledi. Yetkililer, geçen kasımdan bu yana yaşları 5-12 arası değişen 12 çocuğun köpek saldırılarında hayatını kaybettiğini ifade etti.