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Köpek saldırısı sonucu 6 çocuk yaşamını yitirdi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018
Köpek saldırısı sonucu 6 çocuk yaşamını yitirdi
'da köpeklerin saldırısına uğrayan 6 çocuk hayatını kaybetti. Kıdemli polis memuru Anand Kulkarni, Uttar Pradeş eyaletinin Sitapur bölgesinde geçtiğimiz hafta 5 gün içinde köpeklerin saldırısına uğrayan 6 çocuğun yaşamını yitirdiğini, onlarca çocuğun yaralandığını belirtti. Kulkarni, saldırılardan çoğunun, çocuklar dışarıda mango toplarken ya da evlerinin dışında tuvalete giderken yaşandığını söyledi. Yetkililer, geçen kasımdan bu yana yaşları 5-12 arası değişen 12 çocuğun köpek saldırılarında hayatını kaybettiğini ifade etti.
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Köpek saldırısı sonucu 6 çocuk yaşamını yitirdi
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