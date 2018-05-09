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Kritik zirvesinin tarihi belli oldu

, başkent 'da yapılacak Suriye konulu 9. Astana toplantısının 14-15 Mayıs'ta düzenleneceğini bildirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 10:07 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 10:11
Kritik Astana zirvesinin tarihi belli oldu

ndan yapılan yazılı açıklamada, garantör ülkeler Türkiye, ve ile rejim ve muhaliflerin katıldığı toplantıların 9. turunun 14-15 Mayıs'ta yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, toplantıya gözlemci ülkeler ABD ve Ürdün'ün de davet edildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca görüşmelerde gerginliği azaltma bölgelerindeki son durum ile insani ve güven artırıcı önlemlerin ele alınacağı kaydedildi.

Kazakistan'daki Suriye konulu 8. toplantısı, 21-22 Aralık 2017'de yapılmış, alıkoyulanların serbest bırakılması ve mayınların temizlenmesi konularında uzlaşılmıştı.

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Kritik Astana zirvesinin tarihi belli oldu
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