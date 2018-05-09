Kritik Astana zirvesinin tarihi belli oldu

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran ile rejim ve muhaliflerin katıldığı toplantıların 9. turunun 14-15 Mayıs'ta yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, toplantıya gözlemci ülkeler ABD ve Ürdün'ün de davet edildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca görüşmelerde gerginliği azaltma bölgelerindeki son durum ile insani ve güven artırıcı önlemlerin ele alınacağı kaydedildi.

Kazakistan'daki Suriye konulu 8. Astana toplantısı, 21-22 Aralık 2017'de yapılmış, alıkoyulanların serbest bırakılması ve mayınların temizlenmesi konularında uzlaşılmıştı.