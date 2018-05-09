Rusya'dan Trump'ın kararının ardından açıklama!

Rusya Dışişleri Bakanlığı da, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararını "derin hayal kırıklığı" olarak değerlendirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran nükleer anlaşmasının çok taraflı olduğu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2231 nolu kararı ile onaylandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin kapsamlı ortak eylem planı üzerinden sağlanan anlaşmadan doğan yükümlülükleri tek taraflı reddetmesi ve İran'a karşı ABD'nin yaptırımları yeniden tesis etme kararı derin hayal kırıklığı yarattı." ifadeleri kullanıldı.

İran nükleer anlaşmasını baltalamanın hiçbir gerekçesi olamayacağı kaydedilen açıklamada, anlaşmadaki planın sorunları çözmede etkili olduğu vurgulandı.

İran'ın yükümlülüklerini sıkı bir şekilde yerine getirdiğine de dikkat çekilen açıklamada, Rusya'nın bunu tam olarak desteklediği ve memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

KONJONKTÜREL ÇIKARLAR

Açıklamada, "ABD'nin yine bir çok devletin görüşüne rağmen sadece kendi konjonktürel çıkarları için uluslararası hukuk kurallarını açıkça ihlal etmesinden son derece endişeliyiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Washington'un eyleminin anlaşmanın uygulanması sırasında yüksek profesyonelliğini sürekli kanıtlayan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna olan uluslararası güveni baltaladığına işaret edilen açıklamada, ABD'den yapılan açıklamaya yönelik, "Bu Washington'un kabiliyetsizliğinin yeni teyididir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Washington'un açıkladığı pozisyonun İran nükleer anlaşmasının önemli bir ihlali olduğu belirtilen açıklamada, anlaşmaya katılan ülkelerin ortak bir komisyon kurarak hızlı ve dikkatli bir şekilde ABD'nin kararını ele alması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın anlaşmaya katılımcı diğer ülkeler ve İran ile etkin bir şekilde ikili iş birliği ile siyasi diyaloğu sürdürmeye açık olduğu vurgulandı.