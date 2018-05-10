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kripto paraların geleceğini parlak görmüyor

91,8 milyar dolarlık servetiyle birçok teknoloji inisiyatifini destekleyen , Bitcoin ve kripto paraların saçmalık olduğunu düşünüyor.

Giriş Tarihi: 10.5.2018 11:08
Bill Gates kripto paraların geleceğini parlak görmüyor

Warren Buffett ve Charlie Munger ile birlikte CNBC'nin Squawk Box programına katılan Gates, kendisinin kripto paraya sahip olmadığını ancak daha önce doğum günü hediyesi olarak Bitcoin aldığı söyledi.

"Birisi doğum günümde bana birkaç Bitcoin vermişti. Birkaç yıl sonra satmaya karar verdim." diyen Gates, "Bitcoin çılgınca spekülatif şeylerden birisi ve kolay bir yolu olsa durdurmak isterdim." şeklinde devam etti.

Gates, kripto paraların esas değerleri olmadığını ve bu nedenle geçeceklerini karanlık gördüğünü belirtti: "Bir varlık sınıfı olarak, hiçbir şey üretmediğinizde yükselmesini bekleyemezsiniz. Kripto paralar daha büyük bir saçmalık teorisinin parçasıdır" dedi.

Geçtiğimiz yıl değerini 1.000 dolardan 19.000 dolar seviyesine çıkaran Bitcoin, bu hafta 9.000 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Bill Gates kripto paraların geleceğini parlak görmüyor
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