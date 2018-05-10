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'ı suçlayan , 'e arka çıkmaya devam ediyor

yönetimi, topraklarından 'e roket saldırısı düzenlediği gerekçesiyle yönetimini kınayarak, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu bildirdi. İsrail'in sivil ve silahsız Filistinlilere karşı sürdürdüğü katliamlara gözlerini kapayan ABD'nin, hiç bir İsraillinin yaralanmadığı "saldırılara" karşı Suriyelilerin hedef alınmasına destek vermesi dikkat çekti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018 20:24
İran'ı suçlayan ABD, İsrail'e arka çıkmaya devam ediyor

yönetimi, topraklarından 'e roket saldırısı düzenlediği gerekçesiyle yönetimini kınayarak, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, İran yönetimini kınadı.

İRAN'I KINADI!

Sanders, açıklamasında, "ABD, İran rejiminin Suriye'den düzenlediği ve İsrail vatandaşlarını hedef alan provokatif roket saldırılarını kınıyor ve İsrail'in kendini savunma hakkını savunuyor." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: İsrail saldırdı

"PROVOKATİF ADIMLAR..."

Açıklamada, İran'ın Suriye'de roket ve füze sistemlerine sahip olmasının kabul edilemez ve tüm için oldukça tehlikeli olduğuna dikkat çekilerek, ""İran Devrim Muhafızları, pervasız eylemlerinin tüm sorumluluğunu taşımaktadır. İran Devrim Muhafızları ve Hizbullah da dahil onun askeri uzantılarına daha fazla provokatif adımlar atmamaları çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

İsrail ordusu, dün akşam İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e doğru yaklaşık 20 roket attığını açıklamıştı. İran ise "İsrail'e roket saldırısı düzenlediği" iddialarını yalanlamıştı.

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İran'ı suçlayan ABD, İsrail'e arka çıkmaya devam ediyor
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