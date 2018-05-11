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’da insanoğlunu bekleyen tehlike

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Giriş Tarihi: 11.5.2018
Ay’da insanoğlunu bekleyen tehlike
ABD'Lİ bilim insanlarının yaptığı bir araştırma göre Ay tozunu soluyan astronotlar, bronşit ve başka sağlık sorunlarına maruz kalabilir. kentinde bulunan State Brook Üniversitesi'ne göre, Ay'ın yüzeyinde bulunan zerrecikler astronotların sağlığını tehlikeye atıyor. Ay toprağı örneğine maruz kalan insandaki akciğer hücrelerinin yüzde 90'ı ve farelerin nöronlarının öldüğü belirlendi. Araştırmaya katılan genetikçi Rachel Caston, uzaydan gelen tehlikelerden başka Ay ve diğer gezegenlerde yapılan araştırmaların uzun sürmesinin sağlığa zararlarının kaçınılmaz olabileceğini belirtti.
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Ay’da insanoğlunu bekleyen tehlike
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