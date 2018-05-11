Rengeyiklerinin gizemli çemberi

Rusya
'nın Kola Yarımadası
'ndaki Murmansk bölgesinde karda hızlıca dönerek sarmal oluşturmuş birkaç rengeyiği sürüsünün videosu, sosyal medya
da büyük ilgi gördü. Geyiklerin sıra dışı davranışlarının kaydedildiği video, Kunstkamera Etnografya ve Antropoloji Müze Müdürü Andrei Golovnev tarafından paylaşıldı. Hızla yayılan ve beğeni toplayan 30 saniyelik video, pek çok gizemli teorinin de ortaya atılmasına neden oldu. Onlarca geyiğin bir çember oluşturarak hızlı bir şekilde dönmesini yorumlayan meraklılardan bazıları, geyiklerin bu davranışının görülmeyen bir enerjiden kaynaklandığını belirtirken bazıları da Kola Yarımadası'nın Kuzey Kutbu'na çok yakın olması nedeniyle Dünya'nın manyetik alanının geyiklerde böyle bir davranışa neden olduğunu belirtti. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise olaya daha mantıklı yaklaşarak geyiklerin sergilediği bu davranışa daha olası açıklamalar getirdi. Yorumculardan bazıları, geyiklerin grubun zayıf üyelerini yırtıcılara ve avcılara karşı korumak için böyle bir yöntem kullandığını ifade etti. Hayvanların bu büyüleyici davranışına açıklama getiren bazı yorumcular ise daireler halinde dönerek oluşturulan bu çemberin dondurucu derecedeki soğuk havayı kırdığı ve geyiklerin ısınmasını sağladığını kaydetti.