Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Afganistan'da saldırı: 12 ölü, 36 yaralı

'da saldırı: 12 ölü, 36 yaralı

'da düzenlenen ve silahlı saldırıda 12 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.5.2018 20:19
Afganistan'da saldırı: 12 ölü, 36 yaralı

'ın doğusundaki Celalabad kentinde binasına düzenlenen ve silahlı saldırıda 12 kişinin öldüğü bildirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 saldırgandan 2'sinin Maliye İdaresi girişinde üzerlerine yerleştirdiği bombayı patlatmasının ardından diğer 6 saldırganın da binanın içerisine girerek çatışmaya başladığını belirtti.

Saldırganlar etkisiz hale getirildi.

Saatler süren çatışmanın ardından tüm saldırganların etkisiz hale getirildiğini ifade eden Hogyani, saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 12 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıda 36 kişinin yaralandığını dile getiren Hogyani, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Afganistan'da saldırı: 12 ölü, 36 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN