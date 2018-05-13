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Düşük katılımlı de "hacker-hile" iddiaları büyüyor

eski Başbakanlarından İyad Allavi'nin liderliğini yaptığı el-Vataniye İttifakı, sonuçlarının iptal edilmesi ve şimdiki hükümetin geçici bir hükümet olarak görevde kalmasını istedi. Dün Irak genelinde yapılan milletvekili seçimleri sonrası itiraz sesleri yükselmiş ve bazı kentlerde şiddet olayları yaşanmıştı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.5.2018 16:52
Düşük katılımlı seçimde hacker-hile iddiaları büyüyor

Dün genelinde yapılan milletvekili leri sonrası itiraz seslerinin yükselmesi ve bazı kentlerde şiddet olaylarının yaşanmasının ardından bir bildiri yayınlayan eski Başbakanlardan İyad Allavi'nin liderliğini yaptığı el-Vataniye İttifakı, seçim sonuçlarının iptal edilmesi, elverişli bir ortamın zemini hazırlanıncaya kadar şimdiki hükümetin geçici bir hükümet olarak görev yapmasını istedi.

SEÇİM SONRASI İTİRAZLAR BAŞLADI

Öte yandan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde () seçim sonrası meydana gelen olaylar ve itirazların ardından 3 araştırma komisyonu üyesinin bugün IKBY'ye gelmesi bekleniyor.

TÜRKMEN VE MUHALİF BÖLGELERDE SALDIRILAR YAŞANDI

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Casim Muhammed, yapılan şikayetler ve iddia edilen ihlallerin araştırılması için 'tan komisyonun bugün IKBY'ye ulaşacağını bildirdi.

IKBY'de seçimlere hile karıştırıldığı iddiası büyüyor

IKBY'de faaliyet gösteren 4 siyasi parti, yapılan seçim sonuçlarının iptal edilmesi ve yeni bir seçimin yapılmasını istemişti.

ABD ve İsrail'in Kudüs'te provokasyon işbirliği

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Düşük katılımlı seçimde "hacker-hile" iddiaları büyüyor
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